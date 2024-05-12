https://ria.ru/20240512/volodin-1945355296.html

Кандидаты в правительство смогут начать работу сразу, заявил Володин

Кандидаты в правительство смогут начать работу сразу, заявил Володин - РИА Новости, 12.05.2024

Кандидаты в правительство смогут начать работу сразу, заявил Володин

В условиях специальной военной операции, когда Россия столкнулась с огромным количеством вызовов, особенно важно, что все кандидаты в члены правительства смогут РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:10

2024-05-12T11:10

2024-05-12T11:28

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В условиях специальной военной операции, когда Россия столкнулась с огромным количеством вызовов, особенно важно, что все кандидаты в члены правительства смогут начать работу сразу, не раскачиваясь, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Можно сразу начинать работу, не раскачиваясь. Это, кстати, сегодня особенно важно, идет специальная военная операция, страна столкнулась с огромным количеством вызовов", - сказал Володин журналистам. Спикер Госдумы отметил, что абсолютно у каждого кандидата есть наработанные компетенции в своих отраслях.

https://ria.ru/20240318/vybory-1934094075.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, вячеслав володин, госдума рф