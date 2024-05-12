https://ria.ru/20240512/volodin-1945355296.html
Кандидаты в правительство смогут начать работу сразу, заявил Володин
Кандидаты в правительство смогут начать работу сразу, заявил Володин - РИА Новости, 12.05.2024
Кандидаты в правительство смогут начать работу сразу, заявил Володин
В условиях специальной военной операции, когда Россия столкнулась с огромным количеством вызовов, особенно важно, что все кандидаты в члены правительства смогут РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:10
2024-05-12T11:10
2024-05-12T11:28
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В условиях специальной военной операции, когда Россия столкнулась с огромным количеством вызовов, особенно важно, что все кандидаты в члены правительства смогут начать работу сразу, не раскачиваясь, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Можно сразу начинать работу, не раскачиваясь. Это, кстати, сегодня особенно важно, идет специальная военная операция, страна столкнулась с огромным количеством вызовов", - сказал Володин журналистам. Спикер Госдумы отметил, что абсолютно у каждого кандидата есть наработанные компетенции в своих отраслях.
https://ria.ru/20240318/vybory-1934094075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Кандидаты в правительство смогут начать работу сразу, заявил Володин
Володин: во время СВО важно, что члены правительства смогут начать работу сразу