Рейтинг@Mail.ru
Кандидаты в правительство смогут начать работу сразу, заявил Володин - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 12.05.2024 (обновлено: 11:28 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/volodin-1945355296.html
Кандидаты в правительство смогут начать работу сразу, заявил Володин
Кандидаты в правительство смогут начать работу сразу, заявил Володин - РИА Новости, 12.05.2024
Кандидаты в правительство смогут начать работу сразу, заявил Володин
В условиях специальной военной операции, когда Россия столкнулась с огромным количеством вызовов, особенно важно, что все кандидаты в члены правительства смогут РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:10
2024-05-12T11:28
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581629336_0:68:2860:1677_1920x0_80_0_0_ce7f939f42f8ef0a66f9be7b14c449cc.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В условиях специальной военной операции, когда Россия столкнулась с огромным количеством вызовов, особенно важно, что все кандидаты в члены правительства смогут начать работу сразу, не раскачиваясь, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Можно сразу начинать работу, не раскачиваясь. Это, кстати, сегодня особенно важно, идет специальная военная операция, страна столкнулась с огромным количеством вызовов", - сказал Володин журналистам. Спикер Госдумы отметил, что абсолютно у каждого кандидата есть наработанные компетенции в своих отраслях.
https://ria.ru/20240318/vybory-1934094075.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581629336_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_188e4d9f05654dabc1a37692bbfe2a66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Кандидаты в правительство смогут начать работу сразу, заявил Володин

Володин: во время СВО важно, что члены правительства смогут начать работу сразу

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В условиях специальной военной операции, когда Россия столкнулась с огромным количеством вызовов, особенно важно, что все кандидаты в члены правительства смогут начать работу сразу, не раскачиваясь, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Можно сразу начинать работу, не раскачиваясь. Это, кстати, сегодня особенно важно, идет специальная военная операция, страна столкнулась с огромным количеством вызовов", - сказал Володин журналистам.
Спикер Госдумы отметил, что абсолютно у каждого кандидата есть наработанные компетенции в своих отраслях.
Владимир Путин встречается с кандидатами в президенты - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин рассказал, почему пришел на концерт вместе с соперниками по выборам
18 марта, 19:25
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала