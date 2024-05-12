https://ria.ru/20240512/vitse-premery-1945349065.html

Володин рассказал о процедуре утверждения кандидатур вице-премьеров

Володин рассказал о процедуре утверждения кандидатур вице-премьеров - РИА Новости, 12.05.2024

Володин рассказал о процедуре утверждения кандидатур вице-премьеров

Госдуме на пленарном заседании потребуется более шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T10:23

2024-05-12T10:23

2024-05-12T14:20

политика

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768329782_0:170:3103:1915_1920x0_80_0_0_56570b15ea5a2323548e5a7632ad5403.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Госдуме на пленарном заседании потребуется более шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Для того чтобы обсудить кандидатуры заместителей председателя правительства на должность заместителей председателя правительства, Государственной думе потребуется более шести часов", — сказал он.Политик добавил, что Госдума пригласила на обсуждение нового состава правительства руководителей профсоюзов, представителей делового сообщества, а также Союза ректоров России."Одним словом, мы постараемся основательно подойти к этому, сделать все для того, чтобы разговор получился профессиональный, ну и конечно, будут звучать наказы", — подчеркнул Володин.По его словам, это фактически диалог с обществом, ведь депутаты представляют своих избирателей, будут озвучиваться проблемы, а предложения, как их решать, будут обсуждаться.Спикер высоко оценил предложенный состав правительства, указав на его профессионализм и опыт работы."Можно сразу начинать работу, не раскачиваясь. Это, кстати, сегодня особенно важно, идет специальная военная операция, страна столкнулась с огромным количеством вызовов", — отметил он.Политик подчеркнул, что абсолютно у каждого кандидата есть наработанные компетенции в своих отраслях.Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.Пост первого вице-премьера глава кабмина предложил занять Денису Мантурову, в чьем ведении находится промышленность. В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера по транспорту, в качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев.Викторию Абрамченко на посту вице-премьера в связи с ее переходом на новое место работы должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.На новое место работы переходит и Андрей Белоусов, а экономический блок, помимо сферы энергетики, будет курировать Александр Новак. Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику.К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей.Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945343476.html

https://ria.ru/20240511/deputat-1945312232.html

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945303601.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, россия