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Володин рассказал о процедуре утверждения кандидатур вице-премьеров - РИА Новости, 12.05.2024
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10:23 12.05.2024 (обновлено: 14:20 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/vitse-premery-1945349065.html
Володин рассказал о процедуре утверждения кандидатур вице-премьеров
Володин рассказал о процедуре утверждения кандидатур вице-премьеров - РИА Новости, 12.05.2024
Володин рассказал о процедуре утверждения кандидатур вице-премьеров
Госдуме на пленарном заседании потребуется более шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:23
2024-05-12T14:20
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Госдуме на пленарном заседании потребуется более шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.&quot;Для того чтобы обсудить кандидатуры заместителей председателя правительства на должность заместителей председателя правительства, Государственной думе потребуется более шести часов&quot;, — сказал он.Политик добавил, что Госдума пригласила на обсуждение нового состава правительства руководителей профсоюзов, представителей делового сообщества, а также Союза ректоров России."Одним словом, мы постараемся основательно подойти к этому, сделать все для того, чтобы разговор получился профессиональный, ну и конечно, будут звучать наказы", — подчеркнул Володин.По его словам, это фактически диалог с обществом, ведь депутаты представляют своих избирателей, будут озвучиваться проблемы, а предложения, как их решать, будут обсуждаться.Спикер высоко оценил предложенный состав правительства, указав на его профессионализм и опыт работы."Можно сразу начинать работу, не раскачиваясь. Это, кстати, сегодня особенно важно, идет специальная военная операция, страна столкнулась с огромным количеством вызовов", — отметил он.Политик подчеркнул, что абсолютно у каждого кандидата есть наработанные компетенции в своих отраслях.Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.Пост первого вице-премьера глава кабмина предложил занять Денису Мантурову, в чьем ведении находится промышленность. В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера по транспорту, в качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев.Викторию Абрамченко на посту вице-премьера в связи с ее переходом на новое место работы должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.На новое место работы переходит и Андрей Белоусов, а экономический блок, помимо сферы энергетики, будет курировать Александр Новак. Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику.К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей.Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным.
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политика, госдума рф, россия
Политика, Госдума РФ, Россия
Володин рассказал о процедуре утверждения кандидатур вице-премьеров

Володин: для утверждения кандидатур вице-премьеров потребуется более шести часов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДепутаты перед началом пленарного заседания Государственной думы
Депутаты перед началом пленарного заседания Государственной думы - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутаты перед началом пленарного заседания Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Госдуме на пленарном заседании потребуется более шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«

"Для того чтобы обсудить кандидатуры заместителей председателя правительства на должность заместителей председателя правительства, Государственной думе потребуется более шести часов", — сказал он.

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Политик добавил, что Госдума пригласила на обсуждение нового состава правительства руководителей профсоюзов, представителей делового сообщества, а также Союза ректоров России.
"Одним словом, мы постараемся основательно подойти к этому, сделать все для того, чтобы разговор получился профессиональный, ну и конечно, будут звучать наказы", — подчеркнул Володин.
По его словам, это фактически диалог с обществом, ведь депутаты представляют своих избирателей, будут озвучиваться проблемы, а предложения, как их решать, будут обсуждаться.
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Спикер высоко оценил предложенный состав правительства, указав на его профессионализм и опыт работы.
«
"Можно сразу начинать работу, не раскачиваясь. Это, кстати, сегодня особенно важно, идет специальная военная операция, страна столкнулась с огромным количеством вызовов", — отметил он.
Политик подчеркнул, что абсолютно у каждого кандидата есть наработанные компетенции в своих отраслях.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
Пост первого вице-премьера глава кабмина предложил занять Денису Мантурову, в чьем ведении находится промышленность. В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера по транспорту, в качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев.
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Викторию Абрамченко на посту вице-премьера в связи с ее переходом на новое место работы должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.
На новое место работы переходит и Андрей Белоусов, а экономический блок, помимо сферы энергетики, будет курировать Александр Новак. Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику.
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К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.
Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей.
Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным.
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