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Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев - РИА Новости, 12.05.2024
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13:06 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/urozhay-1945375573.html
Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев
Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев - РИА Новости, 12.05.2024
Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев
Россия в 2024 г, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности,... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:06
2024-05-12T13:06
экономика
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия в 2024 г, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности, заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. "Текущая ситуация в целом дает основания полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности. То же самое касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки", - сказал Патрушев. Он отметил, что это позволит России насытить внутренний рынок, а также продолжить исполнять экспортные обязательства. Это не только заслуга аграриев, которые работают при любых условиях, подчеркнул Патрушев, но и результат стабильной государственной поддержки агропромышленного комплекса. "Только начиная с 2018 года финансирование нашей с вами отрасли удвоилось", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20240403/urozhay-1937666735.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев, госдума рф
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Госдума РФ
Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев

Патрушев: заморозки не помешают получить урожаи, нужные для продбезопасности

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗагрузка зерна в грузовой автомобиль
Загрузка зерна в грузовой автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия в 2024 г, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности, заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.
"Текущая ситуация в целом дает основания полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности. То же самое касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки", - сказал Патрушев.
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Он отметил, что это позволит России насытить внутренний рынок, а также продолжить исполнять экспортные обязательства. Это не только заслуга аграриев, которые работают при любых условиях, подчеркнул Патрушев, но и результат стабильной государственной поддержки агропромышленного комплекса.
"Только начиная с 2018 года финансирование нашей с вами отрасли удвоилось", - добавил Патрушев.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевГосдума РФ
 
 
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