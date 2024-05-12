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"Большинство не вернется". Зеленский придумал страшный план для украинцев - РИА Новости, 12.05.2024
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08:00 12.05.2024 (обновлено: 08:06 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/ukraintsy-1944335394.html
"Большинство не вернется". Зеленский придумал страшный план для украинцев
"Большинство не вернется". Зеленский придумал страшный план для украинцев - РИА Новости, 12.05.2024
"Большинство не вернется". Зеленский придумал страшный план для украинцев
Обжились на новом месте, зарабатывают больше, чем раньше, — украинские беженцы не хотят возвращаться на родину. Но некоторым придется. И сразу на фронт. Как в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T08:00
2024-05-12T08:06
киев
украина
европа
евросоюз
вооруженные силы украины
владимир зеленский
политика
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Обжились на новом месте, зарабатывают больше, чем раньше, — украинские беженцы не хотят возвращаться на родину. Но некоторым придется. И сразу на фронт. Как в Киеве собираются пополнить ряды ВСУ — в материале РИА Новости.Долгая дорога домойПо данным социологического агентства Info Sapiens, за границей находятся 4,9 миллиона украинцев. Больше всего в Германии (30%) и Польше (22%). И как минимум половина не стремится обратно.Согласно опросу, проведенному в январе, лишь 26,2% уверены, что однажды вернутся домой (в ноябре 2022-го таких было 49,7%). Еще 26,3% не исключают этого, из них 61% — только после окончания боевых действий.Среди беженцев работают 45%. И 60% получают больше, чем на родине. Два года назад трудоустроенных было на шесть процентов меньше.Эксперты Info Sapiens пришли к выводу, что украинцам нравится за границей. "Они постепенно адаптируются. Большинство признается, что здесь лучше, чем на родине", — отмечают социологи.В 2023-м каждое десятое новое индивидуальное предприятие в Польше было открыто украинцами, сейчас их примерно три тысячи. Также беженцы за год приобрели 7,1 тысячи квартир в Польше — половина проданных иностранцам.Баллада о солдатеНо в Киеве о соотечественниках, обосновавшихся на Западе, не забывают. В середине апреля Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации. В частности, с 18 мая украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет консульские услуги за рубежом будут оказывать только при предъявлении военного билета. Если его нет, надо вернуться на родину и посетить военкомат.И с 23 апреля в консульствах оформляют документы лишь для поездки домой. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прямо сказал: так сделали для выявления тех, кто скрывается от мобилизации. "Если эти люди считают, что кто-то там далеко на фронте воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает", — пояснил он.В Евросоюзе это в целом одобрили. В частности, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил: "Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы приветствуем их на нашей территории. Однако не тех, кто пытается избежать обязательного призыва в армию".В свою очередь, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что Варшава готова оказать Киеву любую поддержку в мобилизации, если Евросоюз примет соответствующее решение. Глава МИД Радослав Сикорский тоже пообещал выдавать уклонистов. Речь идет примерно о 140 тысячах потенциальных бойцов ВСУ.Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас объяснил: Киеву "критически не хватает мобилизационного резерва, граждан призывного возраста, которые выехали из страны". И предложил прекратить выплачивать украинским мужчинам социальную помощь, выдавать разрешения на работу и другие документы. Премьер Ингрида Шимоните добавила: при рассмотрении вопроса о продлении вида на жительство следует "убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него".Судьба человекаКиев уже ведет переговоры с теми странами, где больше всего беженцев. "Отказ предоставлять мужчинам консульские услуги свидетельствует о том, что пути назад нет. Напрямую людей вряд ли станут выдворять, но власти ЕС вполне могут сделать пребывание украинцев на их территории невыносимым", — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.По его словам, Зеленский оказался в такой ситуации, что ему уже безразлично, как и кого забирать на фронт. И хотя из мобилизованных в Евросоюзе украинцев получатся не самые лучшие солдаты, они все же частично восполнят потери ВСУ.Политолог Александр Дудчак полагает, что массовой депортации украинцев из ЕС на фронт все же не будет. И дело не в том, что европейцы не хотят посылать их на убой, а в экономической выгоде. "Страны Евросоюза могут изобразить помощь в том случае, если по внутренним причинам им придется сократить финансирование беженцев. Соответственно, тех, кто за два года не нашел себе места в ЕС — не выучил язык, не трудоустроился, отправят на фронт, но остальных это не коснется. Им нужны рабочие руки, у них демографический кризис. А украинские мигранты предпочтительнее африканских или арабских. С ними намного меньше проблем", — указал эксперт.И конечно, те, кто устроились на Западе, на Украину не вернутся. Так что Киеву рассчитывать особо не на кого — и сейчас, и после завершения боевых действий.
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киев, украина, европа, евросоюз, вооруженные силы украины, владимир зеленский, политика
Киев, Украина, Европа, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Политика
"Большинство не вернется". Зеленский придумал страшный план для украинцев

Соцопросы: только треть украинских беженцев планируют вернуться на родину

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Обжились на новом месте, зарабатывают больше, чем раньше, — украинские беженцы не хотят возвращаться на родину. Но некоторым придется. И сразу на фронт. Как в Киеве собираются пополнить ряды ВСУ — в материале РИА Новости.

Долгая дорога домой

По данным социологического агентства Info Sapiens, за границей находятся 4,9 миллиона украинцев. Больше всего в Германии (30%) и Польше (22%). И как минимум половина не стремится обратно.
© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы в Румынии
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы в Румынии
Согласно опросу, проведенному в январе, лишь 26,2% уверены, что однажды вернутся домой (в ноябре 2022-го таких было 49,7%). Еще 26,3% не исключают этого, из них 61% — только после окончания боевых действий.
Среди беженцев работают 45%. И 60% получают больше, чем на родине. Два года назад трудоустроенных было на шесть процентов меньше.
Эксперты Info Sapiens пришли к выводу, что украинцам нравится за границей. "Они постепенно адаптируются. Большинство признается, что здесь лучше, чем на родине", — отмечают социологи.
В 2023-м каждое десятое новое индивидуальное предприятие в Польше было открыто украинцами, сейчас их примерно три тысячи. Также беженцы за год приобрели 7,1 тысячи квартир в Польше — половина проданных иностранцам.

Баллада о солдате

Но в Киеве о соотечественниках, обосновавшихся на Западе, не забывают. В середине апреля Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации. В частности, с 18 мая украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет консульские услуги за рубежом будут оказывать только при предъявлении военного билета. Если его нет, надо вернуться на родину и посетить военкомат.
© РИА НовостиПаспортный центр для граждан Украины в Варшаве
Паспортный центр для граждан Украины в Варшаве
© РИА Новости
Паспортный центр для граждан Украины в Варшаве
И с 23 апреля в консульствах оформляют документы лишь для поездки домой. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прямо сказал: так сделали для выявления тех, кто скрывается от мобилизации. "Если эти люди считают, что кто-то там далеко на фронте воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает", — пояснил он.
В Евросоюзе это в целом одобрили. В частности, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил: "Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы приветствуем их на нашей территории. Однако не тех, кто пытается избежать обязательного призыва в армию".
В свою очередь, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что Варшава готова оказать Киеву любую поддержку в мобилизации, если Евросоюз примет соответствующее решение. Глава МИД Радослав Сикорский тоже пообещал выдавать уклонистов. Речь идет примерно о 140 тысячах потенциальных бойцов ВСУ.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас объяснил: Киеву "критически не хватает мобилизационного резерва, граждан призывного возраста, которые выехали из страны". И предложил прекратить выплачивать украинским мужчинам социальную помощь, выдавать разрешения на работу и другие документы. Премьер Ингрида Шимоните добавила: при рассмотрении вопроса о продлении вида на жительство следует "убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него".

Судьба человека

Киев уже ведет переговоры с теми странами, где больше всего беженцев. "Отказ предоставлять мужчинам консульские услуги свидетельствует о том, что пути назад нет. Напрямую людей вряд ли станут выдворять, но власти ЕС вполне могут сделать пребывание украинцев на их территории невыносимым", — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
По его словам, Зеленский оказался в такой ситуации, что ему уже безразлично, как и кого забирать на фронт. И хотя из мобилизованных в Евросоюзе украинцев получатся не самые лучшие солдаты, они все же частично восполнят потери ВСУ.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные
Политолог Александр Дудчак полагает, что массовой депортации украинцев из ЕС на фронт все же не будет. И дело не в том, что европейцы не хотят посылать их на убой, а в экономической выгоде. "Страны Евросоюза могут изобразить помощь в том случае, если по внутренним причинам им придется сократить финансирование беженцев. Соответственно, тех, кто за два года не нашел себе места в ЕС — не выучил язык, не трудоустроился, отправят на фронт, но остальных это не коснется. Им нужны рабочие руки, у них демографический кризис. А украинские мигранты предпочтительнее африканских или арабских. С ними намного меньше проблем", — указал эксперт.
И конечно, те, кто устроились на Западе, на Украину не вернутся. Так что Киеву рассчитывать особо не на кого — и сейчас, и после завершения боевых действий.
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