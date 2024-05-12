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Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о недовольстве в стране - РИА Новости, 12.05.2024
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15:19 12.05.2024 (обновлено: 15:39 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945408105.html
Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о недовольстве в стране
Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о недовольстве в стране - РИА Новости, 12.05.2024
Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о недовольстве в стране
На Украине все больше людей выражают недовольство работой правительства в том числе из-за нового закона о мобилизации, сообщил в репортаже для Phoenix... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:19
2024-05-12T15:39
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На Украине все больше людей выражают недовольство работой правительства в том числе из-за нового закона о мобилизации, сообщил в репортаже для Phoenix приехавший в Киев немецкий журналист Люк Вальпот."В законе много недостатков. Народ здесь не принял его с ликованием, да и в целом критика правительства растет", — отметил он.Вальпот подчеркнул, что люди на Украине возмущаются отсутствием прописанных сроков демобилизации в этом законе. Кроме того, добавил он, многие убеждены, что его приняли слишком поздно. Корреспондент рассказал, что президент страны Владимир Зеленский также подвергается жесткой критике.Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: повестка будет считаться врученной с даты, когда в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945345591.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о недовольстве в стране

Немецкий журналист Вальпот: на Украине растет недовольство правительством

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На Украине все больше людей выражают недовольство работой правительства в том числе из-за нового закона о мобилизации, сообщил в репортаже для Phoenix приехавший в Киев немецкий журналист Люк Вальпот.
"В законе много недостатков. Народ здесь не принял его с ликованием, да и в целом критика правительства растет", — отметил он.
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Вальпот подчеркнул, что люди на Украине возмущаются отсутствием прописанных сроков демобилизации в этом законе. Кроме того, добавил он, многие убеждены, что его приняли слишком поздно. Корреспондент рассказал, что президент страны Владимир Зеленский также подвергается жесткой критике.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: повестка будет считаться врученной с даты, когда в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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