Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о недовольстве в стране
Немецкий журналист Вальпот: на Украине растет недовольство правительством
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На Украине все больше людей выражают недовольство работой правительства в том числе из-за нового закона о мобилизации, сообщил в репортаже для Phoenix приехавший в Киев немецкий журналист Люк Вальпот.
"В законе много недостатков. Народ здесь не принял его с ликованием, да и в целом критика правительства растет", — отметил он.
Вальпот подчеркнул, что люди на Украине возмущаются отсутствием прописанных сроков демобилизации в этом законе. Кроме того, добавил он, многие убеждены, что его приняли слишком поздно. Корреспондент рассказал, что президент страны Владимир Зеленский также подвергается жесткой критике.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: повестка будет считаться врученной с даты, когда в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли, что у ряда депутатов вызвало негодование.