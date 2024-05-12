https://ria.ru/20240512/ukraina-1945408105.html

Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о недовольстве в стране

Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о недовольстве в стране - РИА Новости, 12.05.2024

Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о недовольстве в стране

На Украине все больше людей выражают недовольство работой правительства в том числе из-за нового закона о мобилизации, сообщил в репортаже для Phoenix... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:19

2024-05-12T15:19

2024-05-12T15:39

в мире

украина

киев

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На Украине все больше людей выражают недовольство работой правительства в том числе из-за нового закона о мобилизации, сообщил в репортаже для Phoenix приехавший в Киев немецкий журналист Люк Вальпот."В законе много недостатков. Народ здесь не принял его с ликованием, да и в целом критика правительства растет", — отметил он.Вальпот подчеркнул, что люди на Украине возмущаются отсутствием прописанных сроков демобилизации в этом законе. Кроме того, добавил он, многие убеждены, что его приняли слишком поздно. Корреспондент рассказал, что президент страны Владимир Зеленский также подвергается жесткой критике.Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: повестка будет считаться врученной с даты, когда в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945345591.html

https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945377968.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский