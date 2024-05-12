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Остатки ВСУ в будущем будут опасны для Европы, считает эксперт - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 12.05.2024 (обновлено: 07:50 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945333077.html
Остатки ВСУ в будущем будут опасны для Европы, считает эксперт
Остатки ВСУ в будущем будут опасны для Европы, считает эксперт - РИА Новости, 12.05.2024
Остатки ВСУ в будущем будут опасны для Европы, считает эксперт
Остатки украинских войск после окончания СВО превратятся в вооруженные до зубов банды и будут представлять угрозу для всей Европы, выразил мнение в беседе с РИА РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T07:41
2024-05-12T07:50
специальная военная операция на украине
европа
украина
россия
заур смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Остатки украинских войск после окончания СВО превратятся в вооруженные до зубов банды и будут представлять угрозу для всей Европы, выразил мнение в беседе с РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. "После окончания СВО остатки украинской армии превратятся в вооруженные до зубов банды, которые будут представлять угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы", - сказал РИА Новости Смирнов. По его мнению, по этой причине декриминализация станет очередной задачей на Украине после окончания СВО. По словам эксперта, с такой сложной проблемой, учитывая специфику и множество объективных факторов, сможет справиться только Россия и союзные ей силы.
https://ria.ru/20240511/kadyrov-1945235979.html
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европа, украина, россия, заур смирнов
Специальная военная операция на Украине, Европа, Украина, Россия, Заур Смирнов
Остатки ВСУ в будущем будут опасны для Европы, считает эксперт

Эксперт Смирнов: остатки ВСУ превратятся в банды и будут опасны для Европы

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Остатки украинских войск после окончания СВО превратятся в вооруженные до зубов банды и будут представлять угрозу для всей Европы, выразил мнение в беседе с РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
"После окончания СВО остатки украинской армии превратятся в вооруженные до зубов банды, которые будут представлять угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы", - сказал РИА Новости Смирнов.
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По его мнению, по этой причине декриминализация станет очередной задачей на Украине после окончания СВО.
По словам эксперта, с такой сложной проблемой, учитывая специфику и множество объективных факторов, сможет справиться только Россия и союзные ей силы.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвропаУкраинаРоссияЗаур Смирнов
 
 
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