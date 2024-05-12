https://ria.ru/20240512/ukraina-1945333077.html

Остатки ВСУ в будущем будут опасны для Европы, считает эксперт

Остатки ВСУ в будущем будут опасны для Европы, считает эксперт - РИА Новости, 12.05.2024

Остатки ВСУ в будущем будут опасны для Европы, считает эксперт

Остатки украинских войск после окончания СВО превратятся в вооруженные до зубов банды и будут представлять угрозу для всей Европы, выразил мнение в беседе с РИА РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T07:41

2024-05-12T07:41

2024-05-12T07:50

специальная военная операция на украине

европа

украина

россия

заур смирнов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893130440_0:234:2474:1626_1920x0_80_0_0_00f452b0b2e57e54d4b6440e9a65c07c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Остатки украинских войск после окончания СВО превратятся в вооруженные до зубов банды и будут представлять угрозу для всей Европы, выразил мнение в беседе с РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. "После окончания СВО остатки украинской армии превратятся в вооруженные до зубов банды, которые будут представлять угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы", - сказал РИА Новости Смирнов. По его мнению, по этой причине декриминализация станет очередной задачей на Украине после окончания СВО. По словам эксперта, с такой сложной проблемой, учитывая специфику и множество объективных факторов, сможет справиться только Россия и союзные ей силы.

https://ria.ru/20240511/kadyrov-1945235979.html

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938193353.html

европа

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, украина, россия, заур смирнов