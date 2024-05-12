https://ria.ru/20240512/ukraina-1945317006.html

Представительницу Израиля на "Евровидении" внесли в базу "Миротворца"

Представительницу Израиля на "Евровидении" внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 12.05.2024

Представительницу Израиля на "Евровидении" внесли в базу "Миротворца"

Представляющую Израиль на "Евровидении—2024" певицу Эден Голан внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", пишет УНИАН. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T00:33

2024-05-12T00:33

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Представляющую Израиль на "Евровидении—2024" певицу Эден Голан внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", пишет УНИАН.В базе данных "Миротворца" появилась карточка с фотографией и датой рождения Голан. Утверждается, что певица "сознательно нарушила" границу Украины, занималась "незаконной коммерческой деятельностью" и участвовала в "антиукраинских мероприятиях".Как говорится в карточке, в 2016 году Голан выступила на детской "Новой волне" в Крыму.В субботу в шведском Мальмё проходит финал конкурса "Евровидение-2024", Россия в нем участие не принимает.Голан родилась в Тель-Авиве. В детстве вместе с семьей переехала в Москву, так как ее отцу предложили работу. В России будущая певица прожила 13 лет. В 2018 году Голан приняла участие в пятом сезоне шоу "Голос.Дети", где попала в команду Пелагеи и дошла до финала. После начала спецоперации на Украине девушка вместе с семьей вернулась в Израиль.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Как заявил в апреле на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, в базу "Миротворца" внесены более 240 тысяч человек, из них около 75 тысяч – россияне. Он напомнил, что экстремистский сайт продолжает функционировать при поддержке СБУ.

https://ria.ru/20240512/evrovidenie-1945316719.html

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в мире, израиль, россия, украина, дмитрий полянский, оон, служба безопасности украины, евровидение