https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html

Эвакуация началась: Запад планирует перенести столицу Украины во Львов

Эвакуация началась: Запад планирует перенести столицу Украины во Львов - РИА Новости, 12.05.2024

Эвакуация началась: Запад планирует перенести столицу Украины во Львов

Если почитать официальные СМИ вашингтонского и брюссельского обкомов, то в войне коллективного Средиземья против Мордора на Украине все идет по плану и даже с... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T08:00

2024-05-12T08:00

2024-05-12T12:51

аналитика

украина

львов

россия

джейк салливан

джон кирби

евросоюз

вооруженные силы украины

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Если почитать официальные СМИ вашингтонского и брюссельского обкомов, то в войне коллективного Средиземья против Мордора на Украине все идет по плану и даже с опережением.Что тут может быть не так?Волшебная палочка Гарри Поттера в виде 61-миллиардного пакета американской военной помощи Украине (из которого большая часть останется в карманах ВПК США) была отправлена Зеленскому белой совой, и уже совсем скоро могучие западные колесницы начнут крушить легионы заскорузлых орков небесным огнем.Вчера благородные эльфы в лице послов 27 стран — членов ЕС помпезно объявили о согласовании проекта соглашения о гарантиях безопасности Украины, которые будут действовать до тех пор, пока Украина не вступит в ЕС и НАТО, а до сего момента орки должны дрожать и шипеть от страха.По достоверным данным из мраморных башен Гондора, Вооруженные силы Украины готовят десять мощных дополнительных бригад, которые одной левой остановят временное и совершенно незначительное наступление русских по всему фронту.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, посоветовавшись со шляпой-оракулом, с уверенностью заявил, что западной помощи будет вполне достаточно, чтобы украинский режим спокойно пережил 2024 год, а уж в 2025-м организует еще один ух-контрнаступ, который вот теперь уже точно сработает.Как тонко подметили лучшие западные военные аналитики, на параде Победы 9 мая Россия смогла выставить лишь один танк (это они про нашу историческую тридцатьчетверку), что однозначно доказывает полное исчерпание ресурсов и резервов у Саурона.А главное, весь цивилизованный мир ежедневно и ежечасно демонстрирует свою "непоколебимую" поддержку Украине — и с этой дорожки, пока не закончатся поддерживаемые украинцы, никуда сворачивать не будет. Слышите? Не будет!Но если почитать эльфийские письмена в оригинале, то получается, что в волшебном саду все не так однозначно, что подтверждают многочисленные дочки Гендальфа.Тот самый мощный проект соглашения о гарантиях безопасности Украины, согласованный вчера в ЕС, на поверку оказался писком дохлой мыши: в тексте черным по белому написано, что его положения никого ни к чему юридически не обязывают, прямое участие солдат ЕС в боевых действиях против России совершенно исключается и, скорее всего, этот проект финализирован не будет, так как на данный момент из 27 стран ЕС в принципе готовы под ним подписаться только семь (остальные сильно думают или вовсе отказались).Волшебный пакет что-то не сработал и не сработает: координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби нехотя признал, что на фоне открытия масштабных поставок Киеву военной помощи русские имеют "успехи на востоке Украины и в Донбассе", а западные военные эксперты прямо заявляют, что Вашингтон должен максимально быстро и всерьез заняться подготовкой почвы для заключения мирного соглашения по Украине, которое потребует от Запада и Киева "трудных решений".В частности, издание The Hill вчера вышло с удивительно здравым материалом, где утверждается, что, несмотря на все вливания в киевскую хунту, "дальнейшие попытки нанести России военное поражение бессмысленны, ВС РФ имеют большое преимущество, а позиции ВСУ стремительно ухудшаются".По мнению авторов издания, законы больших чисел неумолимы: "Украина никогда не победит в войне и не вернет потерянные территории". Что там русские говорили про открытые двери, еще открыты?Но давайте предположим, что редакцию The Hill (как и многие другие) в рамках турпоездки за шпилями на денек захватили Петров с Бошировым и все это — оголтелая путинская пропаганда.Самая пронзительная и брутальная правда, как это всегда бывает, стыдливо обнажается в процессе разматывания интересов больших мировых финансов.Если мы согласимся с западным мейнстримом, что Россию самое позднее в 2025 году ждет каюк, а у Запада все на мази, то по самой примитивной логике должна уже сейчас образоваться очередь из крупных международных финансовых интересантов, готовых грызть друг другу глотки за возможность хапнуть кусок от огромного денежного пирога по послевоенному "восстановлению" победившей Украины. Пирог огромный: по самым скромным оценкам, для восстановления утраченного Украиной на данный момент потребуется вложить минимум полтриллиона долларов.Но очереди почему-то не наблюдается.Взять тот же Всемирный банк, который обычно умудряется подсуетиться везде, где пахнет жареным, но который в случае с Украиной вдруг обуяла девичья скромность. На весь 2024 год банк запланировал инвестировать в Украину всего 1,9 миллиарда долларов, в то время как только на один проект по энергетике в Африке заложено под 35 миллиардов. По словам представителя банка, "мы смотрим на инвестиции в долгосрочной перспективе; данные инвестиции, к сожалению, в рамках конфликта могут быть утеряны".Еще более красноречива аналитика, приведенная Reuters.По данным экспертов издания, на остатках Украины идет лихорадочный переезд остатков экономики в западную часть пока еще страны. За последнее время из восточных, южных и центральных областей Украины туда переехало минимум 19 тысяч компаний и предприятий, и тот жалкий поток западных инвестиций, который есть, тоже сконцентрирован исключительно на Львовском регионе и Закарпатье. Причина проста: "эти регионы имеют наибольшие шансы на процветание в случае присоединения к ЕС" (читай — куда не придут русские).Ускоренная эвакуация Украины в западном направлении, конечно, радует власти того же Львова, где рост количества открывающихся вакансий исчисляется двузначными числами, а бюджет, наполняемый беглецами, растет. Но это не радует экспертов Reuters, которые приходят к выводу, что "великий исход на запад" — это навсегда. И судя по всему, Львов начинает рассматриваться как единственное место, которое может стать столицей бывшей Украины.Третьего мая Львов посетил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, который в качестве символического жеста посадил там личную черную акацию — символ бессмертия, что, видимо, должно означать, что Львов будет держаться до последнего, а Запад — за Львов.Нам же все равно, кто из них будет за что друг у друга держаться: нам еще освобождать много русских городов. А насчет Львова — мы подумаем об этом завтра.

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

https://ria.ru/20240511/ukraina-1945268855.html

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

https://ria.ru/20240508/kiev-1944707550.html

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аналитика, украина, львов, россия, джейк салливан, джон кирби, евросоюз, вооруженные силы украины, нато