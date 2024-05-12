https://ria.ru/20240512/udary-1945443785.html

Делается с их одобрения. На Западе прокомментировали удар ВСУ по Белгороду

Делается с их одобрения. На Западе прокомментировали удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 12.05.2024

Делается с их одобрения. На Западе прокомментировали удар ВСУ по Белгороду

Террористические удары ВСУ по мирным кварталам Белгорода финансирует НАТО, заявил ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T18:48

2024-05-12T18:48

2024-05-12T18:48

в мире

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чей боуз

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

нато

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 май — РИА Новости. Террористические удары ВСУ по мирным кварталам Белгорода финансирует НАТО, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Я провел в Белгороде много времени. <…> Сегодня Украина атаковала многоквартирный дом, уничтожив его. <…> Это терроризм, спонсируемый НАТО", — написал он в социальной сети X.Боуз обвинил ВСУ в неизбирательных ударах, от которых страдает мирное население.В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что населенный пункт подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд, есть погибшие. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240512/vsu-1945432395.html

https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945422796.html

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