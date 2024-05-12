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Делается с их одобрения. На Западе прокомментировали удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 12.05.2024
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18:48 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/udary-1945443785.html
Делается с их одобрения. На Западе прокомментировали удар ВСУ по Белгороду
Делается с их одобрения. На Западе прокомментировали удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 12.05.2024
Делается с их одобрения. На Западе прокомментировали удар ВСУ по Белгороду
Террористические удары ВСУ по мирным кварталам Белгорода финансирует НАТО, заявил ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T18:48
2024-05-12T18:48
в мире
белгород
украина
чей боуз
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
нато
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 май — РИА Новости. Террористические удары ВСУ по мирным кварталам Белгорода финансирует НАТО, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Я провел в Белгороде много времени. &lt;…&gt; Сегодня Украина атаковала многоквартирный дом, уничтожив его. &lt;…&gt; Это терроризм, спонсируемый НАТО", — написал он в социальной сети X.Боуз обвинил ВСУ в неизбирательных ударах, от которых страдает мирное население.В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что населенный пункт подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд, есть погибшие. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/vsu-1945432395.html
https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945422796.html
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в мире, белгород, украина, чей боуз, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато, следственный комитет россии (ск рф), россия
В мире, Белгород, Украина, Чей Боуз, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Делается с их одобрения. На Западе прокомментировали удар ВСУ по Белгороду

Западный журналист Боуз: террористические удары ВСУ по Белгороду спонсирует НАТО

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
Перейти в медиабанк
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 май — РИА Новости. Террористические удары ВСУ по мирным кварталам Белгорода финансирует НАТО, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Я провел в Белгороде много времени. <…> Сегодня Украина атаковала многоквартирный дом, уничтожив его. <…> Это терроризм, спонсируемый НАТО", — написал он в социальной сети X.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
"Русские прямо над нами". Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО
Вчера, 17:38
Боуз обвинил ВСУ в неизбирательных ударах, от которых страдает мирное население.
В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что населенный пункт подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд, есть погибшие. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за событий под Харьковом
Вчера, 16:29
 
В миреБелгородУкраинаЧей БоузВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныНАТОСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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