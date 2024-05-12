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"Удар будет прямо по нам". На Западе раскрыли сценарий войны с Россией
"Удар будет прямо по нам". На Западе раскрыли сценарий войны с Россией - РИА Новости, 12.05.2024
"Удар будет прямо по нам". На Западе раскрыли сценарий войны с Россией
Ввод американских войск на Украину приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией и ракетным ударам по территории США, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:40
2024-05-12T15:40
2024-05-12T15:49
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ввод американских войск на Украину приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией и ракетным ударам по территории США, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Если Соединенные Штаты сделают это (разместят контингент на Украине. — Прим. ред.), я уверен, что Россия нанесет ракетные удары прямо по территории США. Россия не будет валять дурака", — сказал эксперт.По мнению Джонсона, проблема Штатов состоит в том, что последний действительно кровопролитный конфликт, в котором они принимали участие и понесли большие потери, — это Гражданская война 1861-1865 годов. Ни в Первой мировой, ни во Второй американцы не пострадали, уточнил он."Те, кто говорят о вводе войск на Украину, должны первыми пойти на передовую", — резюмировал Джонсон.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои армии требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции. По его словам, объявленные на этой неделе Москвой учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.
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https://ria.ru/20240511/ukraina-1945305646.html
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в мире, россия, украина, сша, эммануэль макрон, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Украина, США, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Удар будет прямо по нам". На Западе раскрыли сценарий войны с Россией
Экс-агент ЦРУ: если Вашингтон введет войска на Украину, по США нанесут удар