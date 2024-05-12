https://ria.ru/20240512/trevoga-1945320247.html

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.05.2024

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T01:40

2024-05-12T01:40

2024-05-12T01:40

в мире

полтавская область

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, сирены зазвучали в указанных регионах практически одновременно - в 01.22 мск. Ранее тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях страны. Воздушная тревога объявлена в понедельник Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240512/evakuatsiya-1945318321.html

https://ria.ru/20240511/tokarevka-1945214905.html

полтавская область

украина

днепропетровская область

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в мире, полтавская область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф