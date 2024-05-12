https://ria.ru/20240512/trevoga-1945320247.html
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.05.2024
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T01:40
2024-05-12T01:40
2024-05-12T01:40
в мире
полтавская область
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, сирены зазвучали в указанных регионах практически одновременно - в 01.22 мск. Ранее тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях страны. Воздушная тревога объявлена в понедельник Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240512/evakuatsiya-1945318321.html
https://ria.ru/20240511/tokarevka-1945214905.html
полтавская область
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, Полтавская область, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу