https://ria.ru/20240512/trevoga-1945319655.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.05.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T01:23
2024-05-12T01:23
2024-05-12T01:23
в мире
днепропетровская область
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в Харьковской области тревога звучит с 00.34 мск. В Днепропетровской области сирены тревоги прозвучали в 1.12. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240512/evakuatsiya-1945318321.html
днепропетровская область
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_506:629:2252:1938_1920x0_80_0_0_8e123bf259304510aaeda55b6fbe1c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровская область, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу