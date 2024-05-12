https://ria.ru/20240512/trevoga-1945319655.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.05.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T01:23

2024-05-12T01:23

2024-05-12T01:23

в мире

днепропетровская область

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в Харьковской области тревога звучит с 00.34 мск. В Днепропетровской области сирены тревоги прозвучали в 1.12. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240512/evakuatsiya-1945318321.html

днепропетровская область

украина

харьковская область

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в мире, днепропетровская область, украина, харьковская область, вооруженные силы рф