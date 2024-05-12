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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:23 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/trevoga-1945319655.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.05.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T01:23
2024-05-12T01:23
в мире
днепропетровская область
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в Харьковской области тревога звучит с 00.34 мск. В Днепропетровской области сирены тревоги прозвучали в 1.12. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240512/evakuatsiya-1945318321.html
днепропетровская область
украина
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в мире, днепропетровская область, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровская область, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, в Харьковской области тревога звучит с 00.34 мск. В Днепропетровской области сирены тревоги прозвучали в 1.12.
Харьков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В Харьковской области за двое суток эвакуировали около тысячи человек
00:56
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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