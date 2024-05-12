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СМИ рассказали, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024
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12:17 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/times-1945366160.html
СМИ рассказали, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области
СМИ рассказали, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024
СМИ рассказали, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области
Наступление российских военных в Харьковской области оказалось адом для Вооруженных сил Украины, пишет The Times со ссылкой на украинских военнослужащих. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:17
2024-05-12T12:17
в мире
харьковская область
россия
волчанск
виталий ганчев
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Наступление российских военных в Харьковской области оказалось адом для Вооруженных сил Украины, пишет The Times со ссылкой на украинских военнослужащих."Сначала было тихо, а потом начался ад", — пожаловался командир украинского взвода.Кроме того, участвовавший в бою на этом направлении солдат ВСУ признался, что из-за раздробления в украинском обществе его стране никогда не одержать победу в конфликте с Россией.В субботу в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской областиВ пятницу глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.
https://ria.ru/20240512/patriot-1945353394.html
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харьковская область
россия
волчанск
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в мире, харьковская область, россия, волчанск, виталий ганчев, вооруженные силы украины, политика
В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Политика
СМИ рассказали, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области

The Times: ВСУ назвали наступление ВС России в Харьковской области адским

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Наступление российских военных в Харьковской области оказалось адом для Вооруженных сил Украины, пишет The Times со ссылкой на украинских военнослужащих.
«
"Сначала было тихо, а потом начался ад", — пожаловался командир украинского взвода.
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Вчера, 10:57
Кроме того, участвовавший в бою на этом направлении солдат ВСУ признался, что из-за раздробления в украинском обществе его стране никогда не одержать победу в конфликте с Россией.
В субботу в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области
В пятницу глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.
Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.
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В миреХарьковская областьРоссияВолчанскВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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