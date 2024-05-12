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Новак назвал ключевые задачи ТЭК - РИА Новости, 12.05.2024
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12:26 12.05.2024 (обновлено: 12:59 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/tek-1945367667.html
Новак назвал ключевые задачи ТЭК
Новак назвал ключевые задачи ТЭК - РИА Новости, 12.05.2024
Новак назвал ключевые задачи ТЭК
Кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак назвал ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:26
2024-05-12T12:59
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак назвал ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами и реализацию экспортного потенциала."Ключевая задача - это обеспечение внутреннего рынка качественными энергетическими ресурсами. Это, по сути дела, вопрос безопасности страны. Мы должны обеспечивать такое производство и качество продукции, которое бы развивало, поддерживало и обеспечивало не только предприятия нашей внутренней экономики и промышленности, но и населения", - сказал он на встрече с комитетом Госдумы по энергетике."И второе, безусловно, направление ключевое, которое очень важным считаем, которое на сегодняшний день формирует в том числе и наши доходы бюджета - это реализация нашего экспортного потенциала", - добавил Новак.
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак назвал ключевые задачи ТЭК

Новак призвал обеспечить внутренний рынок качественными энергоресурсами

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак назвал ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами и реализацию экспортного потенциала.
"Ключевая задача - это обеспечение внутреннего рынка качественными энергетическими ресурсами. Это, по сути дела, вопрос безопасности страны. Мы должны обеспечивать такое производство и качество продукции, которое бы развивало, поддерживало и обеспечивало не только предприятия нашей внутренней экономики и промышленности, но и населения", - сказал он на встрече с комитетом Госдумы по энергетике.
"И второе, безусловно, направление ключевое, которое очень важным считаем, которое на сегодняшний день формирует в том числе и наши доходы бюджета - это реализация нашего экспортного потенциала", - добавил Новак.
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