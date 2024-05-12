Рейтинг@Mail.ru
В Мозамбике умер посол России Суриков - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 12.05.2024 (обновлено: 14:08 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/surikov-1945369550.html
В Мозамбике умер посол России Суриков
В Мозамбике умер посол России Суриков - РИА Новости, 12.05.2024
В Мозамбике умер посол России Суриков
В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:36
2024-05-12T14:08
россия
мозамбик
мапуту
александр суриков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926364463_0:0:3176:1786_1920x0_80_0_0_a0bddd7f797f98f69963231cee0923a2.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков, сообщили РИА Новости в МИД. &quot;Предварительная версия — инсульт&quot;, — рассказали в министерстве.Там добавили, что в ближайшее время ведомство разместит официальный некролог.Дипломата назначили послом России в Мозамбике в 2017 году.Александр Суриков родился в 1956 году. В 1978-м окончил МГИМО МИД СССР. Кандидат экономических наук, владел английским, испанским и португальским языками.На дипломатической работе с 1978 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2004-2008 годах — начальник отдела департамента экономического сотрудничества МИД России. В 2008-2012 годах — советник-посланник посольства России в Испании. В 2013-2016 годах — заместитель директора департамента информации и печати МИД России.С 2016-го по июль 2017 года — заместитель директора департамента Африки МИД России.
россия
мозамбик
мапуту
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926360921_0:543:2048:2079_1920x0_80_0_0_7bda1efb620621335ec784cc1f8c981b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мозамбик, мапуту, александр суриков, в мире
Россия, Мозамбик, Мапуту, Александр Суриков, В мире
В Мозамбике умер посол России Суриков

В Мозамбике скоропостижно умер посол России Суриков

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике МозамбикПосол России в Мозамбике Александр Суриков
Посол России в Мозамбике Александр Суриков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Мозамбик
Посол России в Мозамбике Александр Суриков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков, сообщили РИА Новости в МИД.
«

"Предварительная версия — инсульт", — рассказали в министерстве.

Там добавили, что в ближайшее время ведомство разместит официальный некролог.
Дипломата назначили послом России в Мозамбике в 2017 году.
Александр Суриков родился в 1956 году. В 1978-м окончил МГИМО МИД СССР. Кандидат экономических наук, владел английским, испанским и португальским языками.
На дипломатической работе с 1978 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2004-2008 годах — начальник отдела департамента экономического сотрудничества МИД России. В 2008-2012 годах — советник-посланник посольства России в Испании. В 2013-2016 годах — заместитель директора департамента информации и печати МИД России.
С 2016-го по июль 2017 года — заместитель директора департамента Африки МИД России.
 
РоссияМозамбикМапутуАлександр СуриковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала