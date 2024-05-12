https://ria.ru/20240512/surikov-1945369550.html

В Мозамбике умер посол России Суриков

В Мозамбике умер посол России Суриков - РИА Новости, 12.05.2024

В Мозамбике умер посол России Суриков

В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:36

2024-05-12T12:36

2024-05-12T14:08

россия

мозамбик

мапуту

александр суриков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926364463_0:0:3176:1786_1920x0_80_0_0_a0bddd7f797f98f69963231cee0923a2.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков, сообщили РИА Новости в МИД. "Предварительная версия — инсульт", — рассказали в министерстве.Там добавили, что в ближайшее время ведомство разместит официальный некролог.Дипломата назначили послом России в Мозамбике в 2017 году.Александр Суриков родился в 1956 году. В 1978-м окончил МГИМО МИД СССР. Кандидат экономических наук, владел английским, испанским и португальским языками.На дипломатической работе с 1978 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2004-2008 годах — начальник отдела департамента экономического сотрудничества МИД России. В 2008-2012 годах — советник-посланник посольства России в Испании. В 2013-2016 годах — заместитель директора департамента информации и печати МИД России.С 2016-го по июль 2017 года — заместитель директора департамента Африки МИД России.

россия

мозамбик

мапуту

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мозамбик, мапуту, александр суриков, в мире