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В Мозамбике умер посол России Суриков
В Мозамбике умер посол России Суриков - РИА Новости, 12.05.2024
В Мозамбике умер посол России Суриков
В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:36
2024-05-12T12:36
2024-05-12T14:08
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков, сообщили РИА Новости в МИД. "Предварительная версия — инсульт", — рассказали в министерстве.Там добавили, что в ближайшее время ведомство разместит официальный некролог.Дипломата назначили послом России в Мозамбике в 2017 году.Александр Суриков родился в 1956 году. В 1978-м окончил МГИМО МИД СССР. Кандидат экономических наук, владел английским, испанским и португальским языками.На дипломатической работе с 1978 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2004-2008 годах — начальник отдела департамента экономического сотрудничества МИД России. В 2008-2012 годах — советник-посланник посольства России в Испании. В 2013-2016 годах — заместитель директора департамента информации и печати МИД России.С 2016-го по июль 2017 года — заместитель директора департамента Африки МИД России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мозамбик, мапуту, александр суриков, в мире
Россия, Мозамбик, Мапуту, Александр Суриков, В мире
В Мозамбике умер посол России Суриков
В Мозамбике скоропостижно умер посол России Суриков
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков, сообщили РИА Новости в МИД.
«
"Предварительная версия — инсульт", — рассказали в министерстве.
Там добавили, что в ближайшее время ведомство разместит официальный некролог.
Дипломата назначили послом России в Мозамбике
в 2017 году.
Александр Суриков родился в 1956 году. В 1978-м окончил МГИМО МИД СССР. Кандидат экономических наук, владел английским, испанским и португальским языками.
На дипломатической работе с 1978 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2004-2008 годах — начальник отдела департамента экономического сотрудничества МИД России. В 2008-2012 годах — советник-посланник посольства России в Испании. В 2013-2016 годах — заместитель директора департамента информации и печати МИД России.
С 2016-го по июль 2017 года — заместитель директора департамента Африки МИД России.