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Блинкен заявил о готовности США ускорить военные поставки Украине - РИА Новости, 12.05.2024
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17:39 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/ssha-1945432642.html
Блинкен заявил о готовности США ускорить военные поставки Украине
Блинкен заявил о готовности США ускорить военные поставки Украине - РИА Новости, 12.05.2024
Блинкен заявил о готовности США ускорить военные поставки Украине
США делают все возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине, в том числе для создания угрозы Крыму, и уверены, что та в состоянии удержать фронт "на... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:39
2024-05-12T17:39
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США делают все возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине, в том числе для создания угрозы Крыму, и уверены, что та в состоянии удержать фронт "на востоке", сказал госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News. "Мы делаем все, что можем, чтобы ускорить оказание помощь. То же самое делают европейцы. Я убежден, что Украина может эффективно держать линию (фронта) на востоке", - сказал Блинкен. В нынешний "сложный момент" Украине, по словам госсекретаря, также по силам развивать успехи на Черном море, в том числе угрожая российским войскам в Крыму. "Мы предоставляем для этого системы (вооружений)", - сказал Блинкен. Ранее на этой неделе США выделили Украине очередной пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. Кроме того, на помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240512/vsu-1945432395.html
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украина, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, в мире
Украина, США, Россия, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, В мире
Блинкен заявил о готовности США ускорить военные поставки Украине

Госсекретарь Блинкен: США делают все, чтобы ускорить военные поставки Украине

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США делают все возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине, в том числе для создания угрозы Крыму, и уверены, что та в состоянии удержать фронт "на востоке", сказал госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News.
"Мы делаем все, что можем, чтобы ускорить оказание помощь. То же самое делают европейцы. Я убежден, что Украина может эффективно держать линию (фронта) на востоке", - сказал Блинкен.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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В нынешний "сложный момент" Украине, по словам госсекретаря, также по силам развивать успехи на Черном море, в том числе угрожая российским войскам в Крыму.
"Мы предоставляем для этого системы (вооружений)", - сказал Блинкен.
Ранее на этой неделе США выделили Украине очередной пакет военной помощи на 400 миллионов долларов.
Кроме того, на помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Погрузка военной помощи для Украины в США - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Блинкен раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине
26 октября 2023, 19:07
 
УкраинаСШАРоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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