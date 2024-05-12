https://ria.ru/20240512/spetsoperatsiya-1945458182.html

Спецоперация, 12 мая: освобождение населенных пунктов в Харьковской области

Спецоперация, 12 мая: освобождение населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024

Спецоперация, 12 мая: освобождение населенных пунктов в Харьковской области

О продвижении российских войск в зоне спецоперации, террористической атаке ВСУ на Белгород и помощи Украине со стороны США — в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:19

2024-05-12T22:19

2024-05-12T23:01

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александр сырский

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. О продвижении российских войск в зоне спецоперации, террористической атаке ВСУ на Белгород и помощи Украине со стороны США — в материале РИА Новости.Российские военные освободили четыре населенных пунктаПодразделения российской группировки войск "Север" за прошедшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, следует из сводки Минобороны. Кроме того, "Север" и другие группировки ВС России нанесли поражение живой силе и технике украинских подразделений, заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю, а также отразили 18 контратак. Противник при этом потерял до полутора тысяч солдат. Помимо этого, Киев лишился шести танков, в том числе одного Abrams, четырех боевых бронированных машин, в том числе двух "Козаков", девяти гаубиц М777, БМП Bradley, самоходной артустановки Paladin и орудия М119 производства США, самоходной артиллерийской установки Braveheart и трех орудий L119 производства Великобритании, двух гаубиц "Мста-Б", гаубицы Д-20 и трех Д-30, шести самоходных артустановок "Гвоздика" и противотанковой пушки "Рапира". Также российские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", шесть полевых складов боеприпасов ВСУ. "Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR производства Франции, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", — добавили в Минобороны.Российские авиация и артиллерия уничтожили четыре вертолета Ми-24 и поразили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе Манвеловки Днепропетровской области. ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29, перехватила 36 украинских беспилотников, восемь тактических ракет "Точка-У", управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, а также 23 реактивных снаряда Vampire, "Град" и "Ольха". Обстрел БелгородаВСУ в воскресенье обстреляли Белгород. Ракетная опасность объявлялась в городе несколько раз. В результате попадания снаряда в стену десятиэтажного дома был разрушен целый подъезд.Как сообщили в Минобороны, киевский режим обстрелял Белгород ракетами комплекса "Точка-У" и снарядами РСЗО "Ольха" и Vampire, уничтожены шесть ракет и шесть снарядов РСЗО, фрагментами одной из сбитых ракет был поврежден жилой дом. Уже после начала спасательный операции обрушился последний, чердачный этаж. На момент публикации материала МЧС подтвердило гибель 12 человек. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, всего в городе в результате украинского обстрела пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Различные повреждения, по словам Гладкова, зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей. Минздрав сообщил, что в Белгород для помощи пострадавшим выдвинулась сводная бригада медиков, а также выехали пять бригад Московского центра медицины катастроф. Кассетные боеприпасыКак сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в воскресенье атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, ударных беспилотников, а также выпустили по городу 19 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных. По Горловке были выпущены 12 снарядов, в том числе девять кассетных. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле пострадал мирный житель. Глава администрации Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела в поселке Гольмовский в Никитовском районе повреждены линии электропередачи. По данным СЦКК, мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного объекта в Донецке. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в воскресенье об обстреле украинскими войсками Скадовска. По его данным, сбиты две ракеты HIMARS, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей. Есть пострадавшие. Все возможноеГоссекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News сообщил, что Штаты делают все возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине, в том числе для создания угрозы Крыму, и уверены, что Киев в состоянии удержать фронт "на востоке". Канцлер ФРГ Олаф Шольц успокоил работающих в Германии граждан Украины. Он заявил, что им не угрожает высылка из страны, а рынку труда в Германии остро нужны еще несколько сотен тысяч человек. Шольц подчеркнул, что отмена выдачи украинских паспортов военнообязанным гражданам Украины за рубежом не поставит под угрозу их пребывание в Германии. Ситуация обостреннаяВоздушная тревога в воскресенье была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Украинские официальные лица и СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Криворожском районе Днепропетровской области. Неоднократно сообщалось о взрывах в Харькове. Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, удар был зафиксирован в районе железнодорожной станции в Сумах. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обостренная. По его словам, российские силы активно атакуют на нескольких направлениях с целью продвижения в глубь территории. На этой неделе обострилась ситуация в Харьковской области, сказал Сырский.

https://ria.ru/20240512/vsu-1945452626.html

https://ria.ru/20240512/udary-1945443785.html

https://ria.ru/20240512/vsu-1945432395.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, украина, белгород, вячеслав гладков, олаф шольц, александр сырский, сцкк, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)