https://ria.ru/20240512/spetsoperatsiya-1945383018.html

Российские военные уничтожили четыре вертолета Днепропетровской области

Российские военные уничтожили четыре вертолета Днепропетровской области - РИА Новости, 12.05.2024

Российские военные уничтожили четыре вертолета Днепропетровской области

Российские военные за сутки уничтожили четыре вертолета Ми-24 воздушных сил Украины в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:34

2024-05-12T13:34

2024-05-12T13:34

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

ми-24

ми-8 амтш

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили четыре вертолета Ми-24 воздушных сил Украины в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области уничтожены четыре вертолета Ми-24 и поражен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945379670.html

украина

россия

днепропетровская область

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Дарья Буймова

безопасность, украина, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, ми-24, ми-8 амтш