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Российские военные уничтожили четыре вертолета Днепропетровской области - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/spetsoperatsiya-1945383018.html
Российские военные уничтожили четыре вертолета Днепропетровской области
Российские военные уничтожили четыре вертолета Днепропетровской области - РИА Новости, 12.05.2024
Российские военные уничтожили четыре вертолета Днепропетровской области
Российские военные за сутки уничтожили четыре вертолета Ми-24 воздушных сил Украины в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:34
2024-05-12T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
ми-24
ми-8 амтш
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили четыре вертолета Ми-24 воздушных сил Украины в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области уничтожены четыре вертолета Ми-24 и поражен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе", - говорится в сводке военного ведомства.
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украина
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безопасность, украина, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, ми-24, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Ми-24, Ми-8 АМТШ
Российские военные уничтожили четыре вертолета Днепропетровской области

Минобороны: ВС России уничтожили четыре вертолета ВСУ в Днепропетровской области

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе
Военнослужащие зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили четыре вертолета Ми-24 воздушных сил Украины в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области уничтожены четыре вертолета Ми-24 и поражен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМи-24Ми-8 АМТШ
 
 
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