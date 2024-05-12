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Российские военные уничтожили четыре вертолета Днепропетровской области
Российские военные уничтожили четыре вертолета Днепропетровской области - РИА Новости, 12.05.2024
Российские военные уничтожили четыре вертолета Днепропетровской области
Российские военные за сутки уничтожили четыре вертолета Ми-24 воздушных сил Украины в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:34
2024-05-12T13:34
2024-05-12T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
ми-24
ми-8 амтш
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили четыре вертолета Ми-24 воздушных сил Украины в Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области уничтожены четыре вертолета Ми-24 и поражен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945379670.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские военные уничтожили четыре вертолета Днепропетровской области
Минобороны: ВС России уничтожили четыре вертолета ВСУ в Днепропетровской области