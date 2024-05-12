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Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.05.2024
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13:19 12.05.2024 (обновлено: 13:28 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/spetsoperatsiya-1945377538.html
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.05.2024
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение украинским войскам и отразили две контратаки, противник РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:19
2024-05-12T13:28
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение украинским войскам и отразили две контратаки, противник потерял до 620 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 92-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й, 112-й, 115-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Орехово-Василевка, Часов Яр, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Российские подразделения также отразили две контратаки штурмовых групп 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное в ДНР."Потери противника за сутки составили: до 620 военнослужащих, два танка, 18 автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, три 105 мм орудия L-119 производства Великобритании, три 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945379670.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, великобритания, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Великобритания, Часов Яр
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Минобороны: подразделения "Южной" группировки уничтожили до 620 военных ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение украинским войскам и отразили две контратаки, противник потерял до 620 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 92-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й, 112-й, 115-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Орехово-Василевка, Часов Яр, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Российские подразделения также отразили две контратаки штурмовых групп 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное в ДНР.
"Потери противника за сутки составили: до 620 военнослужащих, два танка, 18 автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, три 105 мм орудия L-119 производства Великобритании, три 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.
Кроме того, были уничтожены шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияВеликобританияЧасов Яр
 
 
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