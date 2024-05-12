https://ria.ru/20240512/spetsoperatsiya-1945377538.html

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.05.2024

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение украинским войскам и отразили две контратаки, противник РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:19

2024-05-12T13:19

2024-05-12T13:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение украинским войскам и отразили две контратаки, противник потерял до 620 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 92-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й, 112-й, 115-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Орехово-Василевка, Часов Яр, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Российские подразделения также отразили две контратаки штурмовых групп 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное в ДНР."Потери противника за сутки составили: до 620 военнослужащих, два танка, 18 автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, три 105 мм орудия L-119 производства Великобритании, три 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945379670.html

https://ria.ru/20240511/ukraina-1945305646.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, великобритания, часов яр