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Совфед 14 мая обсудит кандидатов в министры силового блока
Совфед 14 мая обсудит кандидатов в министры силового блока - РИА Новости, 12.05.2024
Совфед 14 мая обсудит кандидатов в министры силового блока
Совфед обсудит на дополнительном заседании 14 мая кандидатов на посты руководителей силовых ведомств и МИД, сообщается в Telegram-канале палаты. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:57
2024-05-12T21:57
2024-05-12T23:09
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Совфед обсудит на дополнительном заседании 14 мая кандидатов на посты руководителей силовых ведомств и МИД, сообщается в Telegram-канале палаты. "Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая", - отмечается в сообщении. Практически все прежние руководители сохранят свои должности, перестановки ожидаются только в Минобороны. Вместо Сергея Шойгу, который назначен секретарем Совбеза России, пост главы оборонного ведомства может занять бывший первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html
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политика, россия, сергей шойгу, андрей белоусов, совет федерации рф
Политика, Россия, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов, Совет Федерации РФ
Совфед 14 мая обсудит кандидатов в министры силового блока
Совфед 14 мая обсудит кандидатов на посты руководителей силовых ведомств и МИД