https://ria.ru/20240512/sobaki-1945323372.html

Кинолог посоветовал, как провести время с собакой на природе

Кинолог посоветовал, как провести время с собакой на природе - РИА Новости, 12.05.2024

Кинолог посоветовал, как провести время с собакой на природе

С собакой можно весело и продуктивно провести время на природе, однако надо помнить о мерах предосторожности и о том, что человеческая еда не подходит для... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T03:14

2024-05-12T03:14

2024-05-12T03:14

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

gps

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. С собакой можно весело и продуктивно провести время на природе, однако надо помнить о мерах предосторожности и о том, что человеческая еда не подходит для питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Пикники – приятное и любимое времяпровождение многих в теплое время года. Собираясь на пикник с собакой, не забудьте подготовить любимца к отдыху на природе, для этого заранее обработайте питомца от паразитов, возьмите с собой gps-ошейник, а также подготовьте лакомства, которыми можно угощать собаку", - сказал Голубев. "Ваш любимец, скорее всего, захочет попробовать ваше мясо на гриле или другую человеческую пищу, помните, что такая еда может серьезно навредить собаке", - добавил он. Кинолог напомнил, что собаку нужно обработать не только от иксодовых клещей – переносчиков пироплазмоза, который опасен для питомца, но и от комаров, ос, шмелей и оводов. На природе животное может встретиться с разными насекомыми, чей укус может привести к болезненному раздражению или серьезной аллергической реакции. Голубев посоветовал воспользоваться, например, каплями на холку от клещей и блох, а также распылить на собаку репеллент, который отпугнет комаров, ос, шмелей и пчёл. GPS-ошейник, по словам кинолога, поможет обезопасить любимца, если хозяин решит отпустить его с поводка, особенно в незнакомых местах, и найти собаку, если она заблудится и потеряется. Голубев напомнил, что в незнакомой местности даже взрослые и обученные собаки могут дезориентироваться и уйти далеко в лесную чащу в поисках хозяина. "Заранее подумайте, чем занять любимца, пока вы будете заняты. Вы можете увлечь его поисковой игрой. Спрячьте лакомства рядом с местом, где вы запланировали пикник, выбирайте для этого кусты, места под скамейками, разложив таким образом лакомства по всему периметру", - дал ещё один совет президент РКФ, чтобы питомец не своровал еду и не влез случайно в мангал с углями. Он напомнил, что собаке на пикнике нельзя давать еду, предназначенную для людей. Жареное мясо, жирная пища, сладости, а также некоторые фрукты не подходят для того, чтобы угощать ими питомца. Чтобы собака не выпрашивала еду, следует приготовить для неё полезные лакомства. Их можно приобрести в зоомагазине или приготовить самостоятельно, например, нарезав субпродукты и собрав их в лоток.

https://ria.ru/20230924/sobaki-1898277110.html

https://ria.ru/20240428/pokhody-1942874416.html

https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), gps