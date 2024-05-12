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Синоптик рассказал о последнем снежном заряде в Москве и области
Синоптик рассказал о последнем снежном заряде в Москве и области - РИА Новости, 12.05.2024
Синоптик рассказал о последнем снежном заряде в Москве и области
Последний снежный заряд в этом сезоне произошел в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:59
2024-05-12T09:59
2024-05-12T10:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Последний снежный заряд в этом сезоне произошел в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня утром был последний снежный заряд в этом сезоне в Москве", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что больше "такого безобразия" не будет до осени.
https://ria.ru/20240509/iva-1944927937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал о последнем снежном заряде в Москве и области
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье был последний снежный заряд