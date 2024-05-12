https://ria.ru/20240512/sneg-1945346940.html

Синоптик рассказал о последнем снежном заряде в Москве и области

Синоптик рассказал о последнем снежном заряде в Москве и области - РИА Новости, 12.05.2024

Синоптик рассказал о последнем снежном заряде в Москве и области

Последний снежный заряд в этом сезоне произошел в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T09:59

2024-05-12T09:59

2024-05-12T10:00

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Последний снежный заряд в этом сезоне произошел в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня утром был последний снежный заряд в этом сезоне в Москве", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что больше "такого безобразия" не будет до осени.

https://ria.ru/20240509/iva-1944927937.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец, погода