https://ria.ru/20240512/simvoly-1945446936.html

Роспатент предложил создать перечень символов, посвященных героям войны

Роспатент предложил создать перечень символов, посвященных героям войны - РИА Новости, 12.05.2024

Роспатент предложил создать перечень символов, посвященных героям войны

Направлением развития правового регулирования могло бы стать утверждение перечня официальных символов, включающего изображения или наименования объектов... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T19:15

2024-05-12T19:15

2024-05-12T19:15

елена ямпольская

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Направлением развития правового регулирования могло бы стать утверждение перечня официальных символов, включающего изображения или наименования объектов культуры и символов, посвященных героям и жертвам Великой Отечественной войны, считают в Роспатенте, ответ ведомства разместила в своем Telegram-канале глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская. "Возможным направлением развития правового регулирования могло бы стать утверждение перечня официальных символов, включающего изображения и (или) наименования объектов культуры и символов, посвященных героям и жертвам Великой Отечественной войны. Товарным знакам, включающим такие официальные символы, правовая охраны могла бы предоставляться только с согласия уполномоченного органа (статья 1231.1 Кодекса)", - сказано в ответе Роспатента. Депутат Ямпольская отметила, что в представлении депутатов "Родиной-матерью не торгуют". "Взаимопонимание с ведомством найдено. Берем вопрос в плотную работу, скоро рассчитываю доложить о результатах", - добавила она.

https://ria.ru/20240509/matvienko-1944832750.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

елена ямпольская, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), госдума рф