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Роспатент предложил создать перечень символов, посвященных героям войны - РИА Новости, 12.05.2024
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19:15 12.05.2024
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Роспатент предложил создать перечень символов, посвященных героям войны
Роспатент предложил создать перечень символов, посвященных героям войны - РИА Новости, 12.05.2024
Роспатент предложил создать перечень символов, посвященных героям войны
Направлением развития правового регулирования могло бы стать утверждение перечня официальных символов, включающего изображения или наименования объектов... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T19:15
2024-05-12T19:15
елена ямпольская
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Направлением развития правового регулирования могло бы стать утверждение перечня официальных символов, включающего изображения или наименования объектов культуры и символов, посвященных героям и жертвам Великой Отечественной войны, считают в Роспатенте, ответ ведомства разместила в своем Telegram-канале глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская. "Возможным направлением развития правового регулирования могло бы стать утверждение перечня официальных символов, включающего изображения и (или) наименования объектов культуры и символов, посвященных героям и жертвам Великой Отечественной войны. Товарным знакам, включающим такие официальные символы, правовая охраны могла бы предоставляться только с согласия уполномоченного органа (статья 1231.1 Кодекса)", - сказано в ответе Роспатента. Депутат Ямпольская отметила, что в представлении депутатов "Родиной-матерью не торгуют". "Взаимопонимание с ведомством найдено. Берем вопрос в плотную работу, скоро рассчитываю доложить о результатах", - добавила она.
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елена ямпольская, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), госдума рф
Елена Ямпольская, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Госдума РФ
Роспатент предложил создать перечень символов, посвященных героям войны

Роспатент предложил создать перечень символов с изображением героев войны

© РИА Новости / Светлана БаеваСкульптура Родина-мать зовет!
Скульптура Родина-мать зовет! - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Светлана Баева
Скульптура Родина-мать зовет!. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Направлением развития правового регулирования могло бы стать утверждение перечня официальных символов, включающего изображения или наименования объектов культуры и символов, посвященных героям и жертвам Великой Отечественной войны, считают в Роспатенте, ответ ведомства разместила в своем Telegram-канале глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская.
«
"Возможным направлением развития правового регулирования могло бы стать утверждение перечня официальных символов, включающего изображения и (или) наименования объектов культуры и символов, посвященных героям и жертвам Великой Отечественной войны. Товарным знакам, включающим такие официальные символы, правовая охраны могла бы предоставляться только с согласия уполномоченного органа (статья 1231.1 Кодекса)", - сказано в ответе Роспатента.
Депутат Ямпольская отметила, что в представлении депутатов "Родиной-матерью не торгуют".
"Взаимопонимание с ведомством найдено. Берем вопрос в плотную работу, скоро рассчитываю доложить о результатах", - добавила она.
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9 мая, 00:14
 
Елена ЯмпольскаяФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Госдума РФ
 
 
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