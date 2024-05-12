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В Госдуме рекомендовали утвердить Силуанова главой Минфина - РИА Новости, 12.05.2024
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14:34 12.05.2024 (обновлено: 14:37 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/siluanov-1945395291.html
В Госдуме рекомендовали утвердить Силуанова главой Минфина
В Госдуме рекомендовали утвердить Силуанова главой Минфина - РИА Новости, 12.05.2024
В Госдуме рекомендовали утвердить Силуанова главой Минфина
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендует утвердить кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов, заявил председатель комитета Андрей... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:34
2024-05-12T14:37
политика
антон силуанов
госдума рф
андрей макаров
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендует утвердить кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов, заявил председатель комитета Андрей Макаров. "Соответственно, у нас принимается решение рекомендовать", - сказал Макаров после голосования депутатов. В настоящее время Силуанов является исполняющим обязанности министра финансов.
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политика, антон силуанов, госдума рф, андрей макаров
Политика, Антон Силуанов, Госдума РФ, Андрей Макаров
В Госдуме рекомендовали утвердить Силуанова главой Минфина

Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Силуанова главой Минфина

© РИА НовостиАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости
Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендует утвердить кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов, заявил председатель комитета Андрей Макаров.
"Соответственно, у нас принимается решение рекомендовать", - сказал Макаров после голосования депутатов.
В настоящее время Силуанов является исполняющим обязанности министра финансов.
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