https://ria.ru/20240512/siluanov-1945395291.html
В Госдуме рекомендовали утвердить Силуанова главой Минфина
В Госдуме рекомендовали утвердить Силуанова главой Минфина - РИА Новости, 12.05.2024
В Госдуме рекомендовали утвердить Силуанова главой Минфина
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендует утвердить кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов, заявил председатель комитета Андрей... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:34
2024-05-12T14:34
2024-05-12T14:37
политика
антон силуанов
госдума рф
андрей макаров
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендует утвердить кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов, заявил председатель комитета Андрей Макаров. "Соответственно, у нас принимается решение рекомендовать", - сказал Макаров после голосования депутатов. В настоящее время Силуанов является исполняющим обязанности министра финансов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, антон силуанов, госдума рф, андрей макаров
Политика, Антон Силуанов, Госдума РФ, Андрей Макаров
В Госдуме рекомендовали утвердить Силуанова главой Минфина
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Силуанова главой Минфина