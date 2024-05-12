https://ria.ru/20240512/siluanov-1945395291.html

В Госдуме рекомендовали утвердить Силуанова главой Минфина

В Госдуме рекомендовали утвердить Силуанова главой Минфина - РИА Новости, 12.05.2024

В Госдуме рекомендовали утвердить Силуанова главой Минфина

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендует утвердить кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов, заявил председатель комитета Андрей... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:34

2024-05-12T14:34

2024-05-12T14:37

политика

антон силуанов

госдума рф

андрей макаров

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендует утвердить кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов, заявил председатель комитета Андрей Макаров. "Соответственно, у нас принимается решение рекомендовать", - сказал Макаров после голосования депутатов. В настоящее время Силуанов является исполняющим обязанности министра финансов.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, антон силуанов, госдума рф, андрей макаров