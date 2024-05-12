https://ria.ru/20240512/shadaev-1945409481.html
ИТ-комитет Госдумы поддержал кандидатуру Шадаева на поста главы Минцифры
ИТ-комитет Госдумы поддержал кандидатуру Шадаева на поста главы Минцифры - РИА Новости, 12.05.2024
ИТ-комитет Госдумы поддержал кандидатуру Шадаева на поста главы Минцифры
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Максута Шадаева на пост главы Минцифры, сообщил депутат ГД Евгений Попов в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:27
2024-05-12T15:27
2024-05-12T15:50
политика
госдума рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
евгений попов
михаил мишустин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Максута Шадаева на пост главы Минцифры, сообщил депутат ГД Евгений Попов в Telegram-канале."ИТ-Комитет поддержал кандидатуру Шадаева на пост главы Минцифры", - написал он.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия, евгений попов, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Госдума РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев, Россия, Евгений Попов, Михаил Мишустин, Назначение нового состава правительства России
ИТ-комитет Госдумы поддержал кандидатуру Шадаева на поста главы Минцифры
Депутат Попов: ИТ-комитет Госдумы рекомендовал утвердить Шадаева главой Минцифры