https://ria.ru/20240512/shadaev-1945409481.html

ИТ-комитет Госдумы поддержал кандидатуру Шадаева на поста главы Минцифры

ИТ-комитет Госдумы поддержал кандидатуру Шадаева на поста главы Минцифры - РИА Новости, 12.05.2024

ИТ-комитет Госдумы поддержал кандидатуру Шадаева на поста главы Минцифры

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Максута Шадаева на пост главы Минцифры, сообщил депутат ГД Евгений Попов в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:27

2024-05-12T15:27

2024-05-12T15:50

политика

госдума рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

евгений попов

михаил мишустин

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Максута Шадаева на пост главы Минцифры, сообщил депутат ГД Евгений Попов в Telegram-канале."ИТ-Комитет поддержал кандидатуру Шадаева на пост главы Минцифры", - написал он.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия, евгений попов, михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии