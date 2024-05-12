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ТЦ и рынки не будут работать в понедельник в обстрелянном районе Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024
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22:42 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/rynki-1945467492.html
ТЦ и рынки не будут работать в понедельник в обстрелянном районе Белгорода
ТЦ и рынки не будут работать в понедельник в обстрелянном районе Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024
ТЦ и рынки не будут работать в понедельник в обстрелянном районе Белгорода
Торговые центры и рынки не будут работать в понедельник в обстрелянном ВСУ районе Белгорода Харьковская гора, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:42
2024-05-12T22:42
происшествия
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Торговые центры и рынки не будут работать в понедельник в обстрелянном ВСУ районе Белгорода Харьковская гора, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "На Харгоре (Харьковская гора – ред.) ТЦ и крупные рынки завтра не будут работать. Аптеки и продуктовые магазины, конечно, работать должны", - сказал Гладков во время своего вечернего эфира, трансляция которого идет в соцсетях губернатора. В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава региона сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. По данным МЧС РФ, на данный момент подтверждена гибель 11 человек. Частично обрушившийся десятиэтажный дом находится в районе Харьковская гора, в этом районе было еще несколько прилетов. Сообщалось об отключениях электричества на ряде улиц.
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
ТЦ и рынки не будут работать в понедельник в обстрелянном районе Белгорода

ТЦ и рынки не будут работать в понедельник в обстрелянном ВСУ районе Белгорода

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
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БЕЛГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Торговые центры и рынки не будут работать в понедельник в обстрелянном ВСУ районе Белгорода Харьковская гора, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"На Харгоре (Харьковская гора – ред.) ТЦ и крупные рынки завтра не будут работать. Аптеки и продуктовые магазины, конечно, работать должны", - сказал Гладков во время своего вечернего эфира, трансляция которого идет в соцсетях губернатора.
В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава региона сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. По данным МЧС РФ, на данный момент подтверждена гибель 11 человек.
Частично обрушившийся десятиэтажный дом находится в районе Харьковская гора, в этом районе было еще несколько прилетов. Сообщалось об отключениях электричества на ряде улиц.
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ПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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