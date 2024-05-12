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Российские войска взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/rogov-1945424901.html
Российские войска взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ, заявил Рогов
Российские войска взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 12.05.2024
Российские войска взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ, заявил Рогов
Российские войска взяли важный опорный пункт ВСУ на трассе в сторону временно оккупированного украинскими боевиками города Запорожье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:47
2024-05-12T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Российские войска взяли важный опорный пункт ВСУ на трассе в сторону временно оккупированного украинскими боевиками города Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На ореховском направлении юго-западней Новопокровки у нашей армии есть тактические успехи. Взят под контроль важный опорный пункт противника на участке трассы Н-08 Запорожье-Мариуполь", - сказал Рогов агентству. По его словам, взятие этого опорного пункта дает возможность стратегического контроля на значительном участке фронта. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240512/spetsoperatsiya-1945376562.html
https://ria.ru/20240325/rossiya-1935633287.html
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в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ, заявил Рогов

Рогов: ВС России взяли важный опорный пункт ВСУ на трассе в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Российские войска взяли важный опорный пункт ВСУ на трассе в сторону временно оккупированного украинскими боевиками города Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"На ореховском направлении юго-западней Новопокровки у нашей армии есть тактические успехи. Взят под контроль важный опорный пункт противника на участке трассы Н-08 Запорожье-Мариуполь", - сказал Рогов агентству.
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По его словам, взятие этого опорного пункта дает возможность стратегического контроля на значительном участке фронта.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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