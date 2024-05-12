Российские войска взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ, заявил Рогов
Рогов: ВС России взяли важный опорный пункт ВСУ на трассе в Запорожской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Российские войска взяли важный опорный пункт ВСУ на трассе в сторону временно оккупированного украинскими боевиками города Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"На ореховском направлении юго-западней Новопокровки у нашей армии есть тактические успехи. Взят под контроль важный опорный пункт противника на участке трассы Н-08 Запорожье-Мариуполь", - сказал Рогов агентству.
По его словам, взятие этого опорного пункта дает возможность стратегического контроля на значительном участке фронта.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.