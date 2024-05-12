https://ria.ru/20240512/rogov-1945424901.html

Российские войска взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ, заявил Рогов

Российские войска взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 12.05.2024

Российские войска взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ, заявил Рогов

Российские войска взяли важный опорный пункт ВСУ на трассе в сторону временно оккупированного украинскими боевиками города Запорожье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:47

2024-05-12T16:47

2024-05-12T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Российские войска взяли важный опорный пункт ВСУ на трассе в сторону временно оккупированного украинскими боевиками города Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На ореховском направлении юго-западней Новопокровки у нашей армии есть тактические успехи. Взят под контроль важный опорный пункт противника на участке трассы Н-08 Запорожье-Мариуполь", - сказал Рогов агентству. По его словам, взятие этого опорного пункта дает возможность стратегического контроля на значительном участке фронта. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240512/spetsoperatsiya-1945376562.html

https://ria.ru/20240325/rossiya-1935633287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины