https://ria.ru/20240512/reshetnikov-1945421038.html

В Госдуме поддержали кандидатуру Решетникова на пост главы МЭР

В Госдуме поддержали кандидатуру Решетникова на пост главы МЭР - РИА Новости, 12.05.2024

В Госдуме поддержали кандидатуру Решетникова на пост главы МЭР

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендует утвердить кандидатуру Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:15

2024-05-12T16:15

2024-05-12T16:26

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

политика

максим решетников

максим топилин

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендует утвердить кандидатуру Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ, сообщили РИА Новости в комитете и подтвердил его глава Максим Топилин.Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным"Комитет по экономической политике... принял решение рекомендовать Государственной думе утвердить кандидатуру Максима Геннадьевича Решетникова на должность министра экономического развития Российской Федерации", - сказал Топилин журналистам после голосования депутатов.В настоящее время Решетников является исполняющим обязанности министра экономического развития.

https://ria.ru/20240512/volodin-1945358049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, политика, максим решетников, максим топилин, михаил мишустин