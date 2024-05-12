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В Госдуме поддержали кандидатуру Решетникова на пост главы МЭР - РИА Новости, 12.05.2024
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16:15 12.05.2024 (обновлено: 16:26 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/reshetnikov-1945421038.html
В Госдуме поддержали кандидатуру Решетникова на пост главы МЭР
В Госдуме поддержали кандидатуру Решетникова на пост главы МЭР - РИА Новости, 12.05.2024
В Госдуме поддержали кандидатуру Решетникова на пост главы МЭР
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендует утвердить кандидатуру Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:15
2024-05-12T16:26
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
политика
максим решетников
максим топилин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендует утвердить кандидатуру Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ, сообщили РИА Новости в комитете и подтвердил его глава Максим Топилин.Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным"Комитет по экономической политике... принял решение рекомендовать Государственной думе утвердить кандидатуру Максима Геннадьевича Решетникова на должность министра экономического развития Российской Федерации", - сказал Топилин журналистам после голосования депутатов.В настоящее время Решетников является исполняющим обязанности министра экономического развития.
https://ria.ru/20240512/volodin-1945358049.html
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госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, политика, максим решетников, максим топилин, михаил мишустин
Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Политика, Максим Решетников, Максим Топилин, Михаил Мишустин
В Госдуме поддержали кандидатуру Решетникова на пост главы МЭР

В Госдуме поддержали кандидатуру Решетникова на пост главы Минэкономразвития

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендует утвердить кандидатуру Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ, сообщили РИА Новости в комитете и подтвердил его глава Максим Топилин.
Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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"Комитет по экономической политике... принял решение рекомендовать Государственной думе утвердить кандидатуру Максима Геннадьевича Решетникова на должность министра экономического развития Российской Федерации", - сказал Топилин журналистам после голосования депутатов.
В настоящее время Решетников является исполняющим обязанности министра экономического развития.
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Госдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияПолитикаМаксим РешетниковМаксим ТопилинМихаил Мишустин
 
 
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