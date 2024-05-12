https://ria.ru/20240512/rabota-1944778799.html

Более 16 тысяч рабочих мест создадут производства Москвы по горпрограмме

Более 16 тысяч рабочих мест создадут производства Москвы по горпрограмме - РИА Новости, 12.05.2024

Более 16 тысяч рабочих мест создадут производства Москвы по горпрограмме

Более 16 тысяч рабочих мест будет создано в технопарках и промышленных комплексах благодаря реализации проектов в рамках программы стимулирования создания мест... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:13

2024-05-12T12:13

2024-05-12T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

тинао

марьина роща

максим ликсутов

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Более 16 тысяч рабочих мест будет создано в технопарках и промышленных комплексах благодаря реализации проектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Одно из преимуществ программы стимулирования создания мест приложения труда, которая реализуется в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина, - это возможность размещать производство в современных технопарках и промышленных комплексах с удобной транспортной доступностью, рядом с местом проживания потенциальных сотрудников и потребителей. Благодаря строительству промышленных объектов более 16 тысяч жителей столицы смогут найти работу вблизи от дома", - привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).В ЗелАО появится более 3 тысяч рабочих мест благодаря строительству технопарка "Алабушево" на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" и возведению четырех промышленных комплексов в районе Савелки.На производствах в ТиНАО создадут около 5 тысяч рабочих мест. Здесь уже завершилось строительство технопарка "Крекшино" и комплекса по производству модульных зданий. В поселении Краснопахорском завершается строительство технопарка "Сенькино". Также в округе появится завод по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций.По программе стимулирования создания мест приложения труда в Молжаниновском районе возведут технопарк и промышленный комплекс, где смогут работать свыше 1,5 тысячи человек.Не менее 1,8 тысячи рабочих мест появится в Южном Бутове благодаря завершению строительства промышленного парка. Также более 2 тысяч человек смогут работать в двух новых производственных комплексах для предприятий пищевой и легкой промышленности на Рябиновой улице в Очаково-Матвеевском.За счет частных инвестиций в Марьиной Роще построят промышленный комплекс в составе технопарка, а в районе Покровское-Стрешнево построят завод по производству архитектурного бетона и изделий из него. С помощью этих проектов в Москве появится свыше 2,5 тысячи рабочих мест."В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы взамен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под жилищное строительство возведут в столице свыше 160 объектов, где будут созданы рабочие места", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Программа стимулирования мест приложения труда за четыре года реализации охватила практически все районы города. Более 90 соглашений было заключено правительством Москвы с инвесторами, которые планируют построить более 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Это промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Более 1,4 триллиона рублей будет привлечено в развитие города и создание мест приложений труда. Благодаря чему появится более 210 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города.

https://ria.ru/20240426/moskva-1942415355.html

https://ria.ru/20240427/investportal-1942617021.html

https://ria.ru/20240424/dizayn-1941897493.html

москва

тинао

марьина роща

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владислав овчинский, тинао, марьина роща, максим ликсутов