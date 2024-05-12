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Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/pvo-1945383139.html
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 12.05.2024
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО за сутки сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехватила 36 украинских беспилотников, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:35
2024-05-12T13:35
специальная военная операция на украине
россия
украина
франция
миг-29
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехватила 36 украинских беспилотников, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, восемь тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба Hammer производства Франции, а также 23 реактивных снаряда "Vampire", "Град" и "Ольха", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945379670.html
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россия, украина, франция, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, МиГ-29, Безопасность
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и 36 беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехватила 36 украинских беспилотников, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, восемь тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба Hammer производства Франции, а также 23 реактивных снаряда "Vampire", "Град" и "Ольха", - отмечает МО РФ.
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