https://ria.ru/20240512/pvo-1945383139.html

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 12.05.2024

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российская ПВО за сутки сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехватила 36 украинских беспилотников, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:35

2024-05-12T13:35

2024-05-12T13:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехватила 36 украинских беспилотников, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, восемь тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба Hammer производства Франции, а также 23 реактивных снаряда "Vampire", "Град" и "Ольха", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945379670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, франция, миг-29, безопасность