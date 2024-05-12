https://ria.ru/20240512/pvo-1945383139.html
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 12.05.2024
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО за сутки сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехватила 36 украинских беспилотников, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:35
2024-05-12T13:35
2024-05-12T13:35
специальная военная операция на украине
россия
украина
франция
миг-29
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехватила 36 украинских беспилотников, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, восемь тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба Hammer производства Франции, а также 23 реактивных снаряда "Vampire", "Град" и "Ольха", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945379670.html
россия
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, франция, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, МиГ-29, Безопасность
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и 36 беспилотников