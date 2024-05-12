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"Прикуси язык". Пушков резко ответил на новую тираду Макрона в адрес России - РИА Новости, 12.05.2024
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06:36 12.05.2024 (обновлено: 14:29 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/pushkov-1945329570.html
"Прикуси язык". Пушков резко ответил на новую тираду Макрона в адрес России
"Прикуси язык". Пушков резко ответил на новую тираду Макрона в адрес России - РИА Новости, 12.05.2024
"Прикуси язык". Пушков резко ответил на новую тираду Макрона в адрес России
Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на очередное высказывание президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T06:36
2024-05-12T14:29
в мире
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украина
франция
алексей пушков
дмитрий песков
эммануэль макрон
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на очередное высказывание президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России.Накануне французский лидер заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если Москва "зайдет слишком далеко" в конфликте на Украине. По его словам, Франция — "не держава войны, а держава мира", но если Европа хочет мира, необходимо "его защищать". Также он вновь не исключил возможность отправки французских войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева."Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным провалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
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в мире, россия, украина, франция, алексей пушков, дмитрий песков, эммануэль макрон
В мире, Россия, Украина, Франция, Алексей Пушков, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон
"Прикуси язык". Пушков резко ответил на новую тираду Макрона в адрес России

Пушков посоветовал Макрону прикусить язык после слов о сдерживании России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на очередное высказывание президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России.
Накануне французский лидер заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если Москва "зайдет слишком далеко" в конфликте на Украине. По его словам, Франция — "не держава войны, а держава мира", но если Европа хочет мира, необходимо "его защищать". Также он вновь не исключил возможность отправки французских войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева.
"Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным провалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
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