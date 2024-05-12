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ДНР планирует скоро выйти на среднероссийский уровень развития - РИА Новости, 12.05.2024
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12:51 12.05.2024 (обновлено: 12:52 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/pushilin-1945372809.html
ДНР планирует скоро выйти на среднероссийский уровень развития
ДНР планирует скоро выйти на среднероссийский уровень развития - РИА Новости, 12.05.2024
ДНР планирует скоро выйти на среднероссийский уровень развития
Власти Донецкой Народной Республики планируют к 2030 году преодолеть среднероссийский уровень развития, чтобы помогать другим регионам РФ, заявил в интервью РИА РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:51
2024-05-12T12:52
донецкая народная республика
россия
донбасс
денис пушилин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики планируют к 2030 году преодолеть среднероссийский уровень развития, чтобы помогать другим регионам РФ, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Теперь есть задачи, это не просто ожидания, это задачи, которые стоят со стороны нашего президента, - к 2030 году выйти на среднестатистический уровень по обеспеченности нашего региона. Но мы себе ставим более амбициозные задачи, для себя лично, потому что мы должны не подвести президента, мы должны как можно быстрее выйти на самоокупаемость, на самообеспечение региона и, конечно же, мы хотим выйти в нормальное состояние, естественное состояние для Донбасса, когда мы сможем помогать уже другим регионам - не только себя обеспечивать, но помогать тем регионам, где будет эта потребность", - сказал Пушилин. Он отметил, что, что вместе с президентом РФ и его командой ДНР обязательно справится с этими непростыми вызовами, и рассказал об эмоциях, которые испытал во время присутствия на инаугурации главы государства во вторник. "Гордость и чувство сопричастности - вот что было из того широкого спектра эмоций, которые испытывал я и мои коллеги, которые находились также на инаугурации. В том числе коллег из Донецкой Народной Республики, моих соратников, было немало на инаугурации. Здесь наши ожидания абсолютно сопоставимы с теми ожиданиями, которые мы для себя вырисовывали с 2014 года. Но тогда это казалось более фантастичным, а сейчас мы уже субъект Российской Федерации", - добавил. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 13.00 мск.
https://ria.ru/20240107/vosstanovlenie-1920073280.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Пушилин о развитии ДНР к 2030 году
ДНР ставит для себя амбициозные задачи преодолеть к 2030 г среднероссийский уровень развития, выйти на самообеспечение и иметь возможность помогать уже другим регионам, заявил РИА Новости Пушилин.
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донецкая народная республика, россия, донбасс, денис пушилин, владимир путин, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Денис Пушилин, Владимир Путин, Общество
ДНР планирует скоро выйти на среднероссийский уровень развития

Пушилин: ДНР планирует к 2030 году выйти на среднероссийский уровень развития

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики планируют к 2030 году преодолеть среднероссийский уровень развития, чтобы помогать другим регионам РФ, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Теперь есть задачи, это не просто ожидания, это задачи, которые стоят со стороны нашего президента, - к 2030 году выйти на среднестатистический уровень по обеспеченности нашего региона. Но мы себе ставим более амбициозные задачи, для себя лично, потому что мы должны не подвести президента, мы должны как можно быстрее выйти на самоокупаемость, на самообеспечение региона и, конечно же, мы хотим выйти в нормальное состояние, естественное состояние для Донбасса, когда мы сможем помогать уже другим регионам - не только себя обеспечивать, но помогать тем регионам, где будет эта потребность", - сказал Пушилин.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
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Он отметил, что, что вместе с президентом РФ и его командой ДНР обязательно справится с этими непростыми вызовами, и рассказал об эмоциях, которые испытал во время присутствия на инаугурации главы государства во вторник.
"Гордость и чувство сопричастности - вот что было из того широкого спектра эмоций, которые испытывал я и мои коллеги, которые находились также на инаугурации. В том числе коллег из Донецкой Народной Республики, моих соратников, было немало на инаугурации. Здесь наши ожидания абсолютно сопоставимы с теми ожиданиями, которые мы для себя вырисовывали с 2014 года. Но тогда это казалось более фантастичным, а сейчас мы уже субъект Российской Федерации", - добавил.
Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 13.00 мск.
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонбассДенис ПушилинВладимир ПутинОбщество
 
 
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