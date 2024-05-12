https://ria.ru/20240512/pushilin-1945371936.html
В ДНР набирает обороты программа льготной ипотеки
В ДНР набирает обороты программа льготной ипотеки - РИА Новости, 12.05.2024
В ДНР набирает обороты программа льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки в ДНР набирает обороты, более 200 кредитных договоров уже заключено с ПСБ-банком, заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:50
2024-05-12T12:50
2024-05-12T12:50
донецкая народная республика
россия
донецк
денис пушилин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Программа льготной ипотеки в ДНР набирает обороты, более 200 кредитных договоров уже заключено с ПСБ-банком, заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин. "Если я не ошибаюсь, то заключено уже больше 200 кредитных договоров с ПСБ-банком, который предоставляет такую возможность. Этот процесс набирает обороты, у меня даже могут уже быть устаревшие данные, потому что жилье востребовано на территории республики. Квартиры распродаются на этапе заливки фундамента, это новостройки, которые востребованы", - отметил Пушилин. Пушилин отметил, что из-за высокой востребованности жилья в ДНР в регионе наблюдается рост цен на недвижимость. "Причем, это я говорю не только про Донецк, не только про Макеевку, я говорю и про Енакиево, про другие населенные пункты, которые раньше таких цен на недвижимость просто не видели", - сказал он. По его словам, льготная ипотека стала хорошим подспорьем и для специалистов, которые приезжают в ДНР из других регионов России, и для молодых семей. "Да, такое решение есть, но на данном этапе на вторичное жилье льготная ипотека распространяется для отдельных категорий граждан", - ответил глава ДНР, отвечая на вопрос распространяется ли льготная ипотека на вторичное жилье. Президент России Владимир Путин в марте дал поручение распространить льготную ипотеку под 2% на вторичное жилье в новых регионах, где данная программа применялась изначально только для покупки жилья в новостройках Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 13.00 мск.
https://ria.ru/20240205/dnr-1925396154.html
https://ria.ru/20240301/ipoteka-1930391078.html
донецкая народная республика
россия
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945355785_56:0:1496:1080_1920x0_80_0_0_7f1ce0e05a7e23ec9f9133e43ff0708c.jpg
Пушилин: "Программа льготной ипотеки в ДНР набирает обороты"
Программа льготной ипотеки в ДНР набирает обороты, жилье на территории республики востребовано, сообщил Пушилин РИА Новости.
2024-05-12T12:50
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, донецк, денис пушилин, владимир путин, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Денис Пушилин, Владимир Путин, Общество
В ДНР набирает обороты программа льготной ипотеки
Пушилин: программа льготной ипотеки в ДНР набирает обороты
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Программа льготной ипотеки в ДНР набирает обороты, более 200 кредитных договоров уже заключено с ПСБ-банком, заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.
"Если я не ошибаюсь, то заключено уже больше 200 кредитных договоров с ПСБ-банком, который предоставляет такую возможность. Этот процесс набирает обороты, у меня даже могут уже быть устаревшие данные, потому что жилье востребовано на территории республики. Квартиры распродаются на этапе заливки фундамента, это новостройки, которые востребованы", - отметил Пушилин.
Пушилин отметил, что из-за высокой востребованности жилья в ДНР в регионе наблюдается рост цен на недвижимость. "Причем, это я говорю не только про Донецк
, не только про Макеевку, я говорю и про Енакиево, про другие населенные пункты, которые раньше таких цен на недвижимость просто не видели", - сказал он.
По его словам, льготная ипотека стала хорошим подспорьем и для специалистов, которые приезжают в ДНР из других регионов России
, и для молодых семей.
"Да, такое решение есть, но на данном этапе на вторичное жилье льготная ипотека распространяется для отдельных категорий граждан", - ответил глава ДНР, отвечая на вопрос распространяется ли льготная ипотека на вторичное жилье.
Президент России Владимир Путин
в марте дал поручение распространить льготную ипотеку под 2% на вторичное жилье в новых регионах, где данная программа применялась изначально только для покупки жилья в новостройках
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 13.00 мск.