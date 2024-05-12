https://ria.ru/20240512/pushilin-1945371936.html

В ДНР набирает обороты программа льготной ипотеки

В ДНР набирает обороты программа льготной ипотеки - РИА Новости, 12.05.2024

В ДНР набирает обороты программа льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки в ДНР набирает обороты, более 200 кредитных договоров уже заключено с ПСБ-банком, заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:50

2024-05-12T12:50

2024-05-12T12:50

донецкая народная республика

россия

донецк

денис пушилин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Программа льготной ипотеки в ДНР набирает обороты, более 200 кредитных договоров уже заключено с ПСБ-банком, заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин. "Если я не ошибаюсь, то заключено уже больше 200 кредитных договоров с ПСБ-банком, который предоставляет такую возможность. Этот процесс набирает обороты, у меня даже могут уже быть устаревшие данные, потому что жилье востребовано на территории республики. Квартиры распродаются на этапе заливки фундамента, это новостройки, которые востребованы", - отметил Пушилин. Пушилин отметил, что из-за высокой востребованности жилья в ДНР в регионе наблюдается рост цен на недвижимость. "Причем, это я говорю не только про Донецк, не только про Макеевку, я говорю и про Енакиево, про другие населенные пункты, которые раньше таких цен на недвижимость просто не видели", - сказал он. По его словам, льготная ипотека стала хорошим подспорьем и для специалистов, которые приезжают в ДНР из других регионов России, и для молодых семей. "Да, такое решение есть, но на данном этапе на вторичное жилье льготная ипотека распространяется для отдельных категорий граждан", - ответил глава ДНР, отвечая на вопрос распространяется ли льготная ипотека на вторичное жилье. Президент России Владимир Путин в марте дал поручение распространить льготную ипотеку под 2% на вторичное жилье в новых регионах, где данная программа применялась изначально только для покупки жилья в новостройках Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 13.00 мск.

https://ria.ru/20240205/dnr-1925396154.html

https://ria.ru/20240301/ipoteka-1930391078.html

донецкая народная республика

россия

донецк

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Пушилин: "Программа льготной ипотеки в ДНР набирает обороты" Программа льготной ипотеки в ДНР набирает обороты, жилье на территории республики востребовано, сообщил Пушилин РИА Новости. 2024-05-12T12:50 true PT1M42S

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, донецк, денис пушилин, владимир путин, общество