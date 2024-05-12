https://ria.ru/20240512/pushilin-1945335696.html

Денис Пушилин: все русские города должны быть освобождены

Денис Пушилин: все русские города должны быть освобождены - РИА Новости, 12.05.2024

Денис Пушилин: все русские города должны быть освобождены

Историческая справедливость будет восстановлена, для этого все русские города необходимо освободить в рамках спецоперации, уверен глава Донецкой Народной... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:00

2024-05-12T13:00

2024-05-12T22:13

украина

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

рамзан кадыров

дмитрий горностаев

вооруженные силы украины

авдеевский коксохимический завод

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Историческая справедливость будет восстановлена, для этого все русские города необходимо освободить в рамках спецоперации, уверен глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В интервью РИА Новости он рассказал о ежедневном продвижении российских военнослужащих на фронте, ситуации на самом горячем направлении — в районе Часова Яра, о военных преступлениях ВСУ против мирного населения, а также о восстановлении Авдеевки и перспективе мирных переговоров с Киевом. Беседовали Дмитрий Горностаев и Дарья Ураева.— Денис Владимирович, в первую очередь поздравляем вас и весь народ Донецкой Народной Республики с десятилетием со дня проведения референдума. За эти годы Донбасс пережил достаточно тяжелое время, но, как мы видим, ситуация внушает сейчас оптимизм. Как вы оцениваете прошедшие годы и чего ждете в будущем?— Для нас путь домой действительно был тяжелый, но по-другому мы себе представить не могли и не можем. Почему? Потому что в 2014 году мы встали перед определенного рода выбором: прогнуться и сломиться перед тем, что предстояло после государственного переворота всей Украине, в частности Донбассу. А что предстояло-то в их видении, в видении наших оппонентов? Это отказаться от своего языка, отказаться от своей веры, отказаться от индустриального развития, от того, чем всегда жил Донбасс и чем он всегда был дорог в период Российской империи, Советского Союза. А теперь это нужно было перечеркнуть в угоду чуждым интересам западной экономики. Абсурд же. Отказаться нужно было от своей истории, в частности, от нашего видения, от нашего восприятия того, что такое для нашего отечества Великая Отечественная война, что такое для нашей родины та война, которая унесла (жизни. — Прим. ред.) порядка 28 миллионов человек. Та война, которая абсолютно точно определила, кто достоин называться героем, а это наши деды и прадеды, а кто навсегда в историю вошел как приспешник или пособник фашизма — такие личности, как Бандера, Шухевич и прочая нечисть. Но почему-то после государственного переворота это особенно явно становилось, что теперь они должны быть возведены в ранг героев. Недопустимо? Недопустимо. И вот определенный рубеж был пройден, выбор был сделан, причем это выбор не отдельной группы лиц, как пытались представить многие тогда наши оппоненты. Мы свою ответственность разделили со всеми жителями Донбасса, проведя референдум. И этот референдум абсолютно четко показал, за что Донбасс, куда стремится Донбасс и как Донбасс видит свое будущее. А постмайданная Украина — в сторону Европы, абсолютно губительный путь, и об этом сейчас можно уже говорить как о прошедшем этапе, а тогда-то это все было про будущее. Но ничего хорошего, вот такое стремление в Европу, абсолютно мифическое улучшение жизни, зарплат, пенсии как в Европе, как это все транслировалось с трибун, этого же ничего не случилось. А произошла жуткая деиндустриализация самой же Украины. Причем будь Донбасс со своим выбором или не было бы его, эта участь Украине была предначертана, потому что зачем на европейских рынках конкурентные предприятия, конкурентные производственные мощности, конкурентная продукция? Нет, это никому не нужно. Для нас это было очевидно. Так вот, мы со своим выбором, со своими устремлениями в Россию оказались правы. Могу об этом говорить сейчас с абсолютной уверенностью. Теперь мы часть России. Но тогда это все же была мечта. Это была мечта, и мы очень аккуратно об этом говорили, но для нас, для русского Донбасса, тогда уже было понятно, с кем нам по пути, куда и почему мы хотим вернуться.— И сейчас наши военные докладывают практически ежедневно об освобождении новых населенных пунктов. Как вы оцениваете темпы продвижения Российской армии?— Темпы продвижения Вооруженных сил Российской Федерации не быстрые, не медленные, с учетом той задачи, основной, которую на данном этапе поставил наш президент, — это сохранить личный состав. Поэтому продвижение нужно, ежедневное продвижение, что и демонстрируют наши воины. Но при этом не оголтелое "Вперед!", несмотря на потери, а именно темп ровно такой, который сейчас нужен. Именно поэтому мы видим без каких-либо победных реляций, но абсолютно точное освобождение территории ДНР, территории Донбасса. Поэтому здесь, я считаю, темп выбран оптимальный. С учетом, опять же, той задачи, которая поставлена главнокомандующим.— Одно из самых горячих направлений — Часов Яр. Как там сейчас обстоят дела, удалось ли войти в черту города?— Вы знаете, абсолютно в полном объеме сейчас на данном этапе всю информацию предоставляет Министерство обороны — с учетом возможности донести уже до широких масс информацию, но при этом не навредить нашим подразделениям. Я вам скажу, что я с оптимизмом смотрю на то, как выстраивают свои действия наши ребята уже и в черте Часова Яра. Но здесь нужно быть аккуратными, чтобы не навредить. Я могу говорить, что Часов Яр, конечно же, будет освобожден.— Есть понимание, откуда сейчас отстреливается Горловка?— Преимущественно, по нашей информации, Горловка отстреливается со стороны Дзержинска и его окрестностей. Именно там установлены орудия, которые наносят удары по территории Горловки. И здесь также предпринимаются всевозможные и невозможные действия, чтобы как можно быстрее отодвинуть от данного населенного пункта противника, потому что пока у них физически будет возможность стрелять, они, к сожалению, будут наносить удары и по гражданской инфраструктуре в том числе.— А из чего обстреливают?— Это артиллерийские боеприпасы. Расстояние достаточно близкое, позволяет пока доставать до данного населенного пункта. Ракеты используются уже там, где противник не может использовать артиллерию. Там, где возможность есть использовать артиллерию, это более дешевые боеприпасы. Это те боеприпасы или те орудия, которые не требуют дополнительного согласования в плане применения. И поэтому вот так вот наотмашь, к сожалению, сейчас Горловка подвергается обстрелам.— Денис Владимирович, все чаще появляется информация в СМИ о наемниках из Франции, которые уже ведут боевые действия на территории Украины. На фронте в ДНР фиксируете такую наемную силу?— Для нас удивление на протяжении всех этих лет уже не вызывает то, что в том числе и граждане Франции принимают участие в боевых действиях. Но на разных этапах это инструкторы и наемники французские. Сейчас такой информации, которую можно было бы назвать подтвержденной, что это уже войска Франции, отправленные в Донбасс, такой информации подтвержденной у меня на данном этапе нет.— А из каких в основном стран наемники воюют?— По данным, которые есть у нас и которые озвучил уже Следственный комитет Российской Федерации, преимущественно наемники из США, Канады, Великобритании и Грузии. Это наибольшее количество тех стран, которые вовлечены в активную фазу боевых действий — имеется в виду в плане отправки туда наемников.— Они попадают в плен?— Вы знаете, на разных этапах были и в плену, но эта информация закрытая.— Родственники иностранных граждан, иностранных наемников, которые попали в плен или пропали без вести на территории Украины, не обращаются к властям ДНР по этому поводу?— На данный момент в адрес уполномоченного по правам человека в ДНР таких обращений не было.— А стали ли уже известны новые факты военных преступлений на освобожденных территориях, в частности, в Авдеевке и других населенных пунктах?— К сожалению, да. Сейчас и правоохранительные органы, и Следственный комитет работают над выявленными массовыми захоронениями гражданских лиц с признаками пыток. Сейчас проводится оперативная работа, проходят следственные мероприятия, поэтому, наверное, более детальная информация будет уже позже. У нас есть возможность сейчас собирать свидетельские показания с учетом освобождения населенных пунктов. Мы эти данные получали и по Мариуполю, и по Волновахе. На данном этапе мы получаем такие данные и по Авдеевке.— То есть можно предполагать, что будут возбуждены новые уголовные дела?— Безусловно. Здесь, я бы сказал, у нас нет необходимости публичить всю информацию, потому что возбуждаются уголовные дела, но есть понимание, что настоящие виновники находятся сейчас за пределами нашей досягаемости. Соответственно, эти дела открываются, ведутся, все собирается в доказательную базу, потому что это военные преступления, которые не имеют срока давности. А наша задача и наша глубокая внутренняя убежденность, что все эти военные преступники рано или поздно должны быть наказаны, должны понести заслуженное наказание за все свои деяния, за все свои преступления по отношению к гражданским лицам.— В сводках Минобороны России также часто сообщается об уничтожении танков Abrams. Есть ли у вас данные, сколько таких танков было подбито на территории республики, и не фиксируете ли вы новые поставки?— Про новые поставки, по крайней мере, таких заявлений не было и такой информации у меня нет. Ну а что касается танков Abrams, то, равно как и "Леопарды", равно как и другая западная техника, уничтожаются нашими Вооруженными силами. И часть этой техники представлена уже на Поклонной горе, и все могут посмотреть в рамках данной выставки. На территории Донбасса, в районе только Авдеевского направления, если я не ошибаюсь, было уничтожено порядка шести танков Abrams.— В продолжение темы наемников: Запад в последние дни все чаще грозится отправить войска на Украину. Как вы считаете, это реально может произойти или скорее угроза и психологическое давление?— Могу здесь говорить о своем мнении. Наиболее отличился с такими заявлениями президент Франции Макрон. Но я все же связываю его заявление с попыткой привлечь к себе дополнительное внимание, переключить внутреннюю повестку с тех проблем, которые есть внутри самой Франции, на какую-то внешнюю составляющую. Достаточно опасные и рискованные заявления, но при этом мы видим и параллельно другие его шаги. Якобы он чуть ли не миротворцем должен выступить в данном конфликте. Поэтому это определенная игра. У меня складывается такое впечатление, что это недостаток коэффициента полезного действия в его работе, который он пытается перебить такого рода заявлениями и попытками переключения как внешней аудитории, а где-то привлечение и на внешнем периметре к себе внимания, к своей персоне.— Ракеты ATACMS. Есть ли сведения о том, что они действительно уже получили более дальний радиус действия?— Такие данные есть. Говорить о полностью подтвержденных данных, что уже применяются именно ракеты с дальним действием по территории ДНР, пока нельзя. Но то, что они уже поставлены на территорию Украины, это факт.— На Украине также заявляли о том, что поставки истребителей F-16 готовятся уже в июле. Как вы считаете, действительно ли такие поставки состоятся и как это может повлиять на ситуацию на линии фронта?— Сейчас мы наиболее близки к реализации тех обещаний, которые уже звучали не раз, что данные истребители будут поставлены в адрес Украины. Мы этого не исключаем. При этом наши Вооруженные силы готовы к такому роду развития событий. И считаю, что кардинальным образом это никак не повлияет на ситуацию, которую мы видим на линии фронта.— После 20 мая истекает срок президентской каденции Зеленского. И, по сути, он уже перестает формально иметь основание для того, чтобы быть легитимным. Как вы считаете, возможен ли новый Майдан на Украине?— Украина после государственного переворота 2014 года потеряла свою субъектность. И, по сути, много не зависит от того, как меняются фамилии. Будь это Порошенко, будь это Зеленский, будь это легитимный, нелегитимный, то есть в плане юридической составляющей, в плане Конституции Украины или того, что от нее осталось, потому что она полностью была растоптана как раз в 2014 году. А ее, скажем, свободная трактовка еще была в 2004 году, когда появился откуда ни возьмись третий тур в выборах. Мы это все прекрасно помним. Так вот, от перемены фамилии, лиц на Украине особо ситуация не поменяется. Здесь воля Запада, западных стран является главенствующей. Я считаю, что судьба Зеленского в любом случае незавидна. Его используют, насколько это возможно, насколько это будет считаться эффективным. Ну а потом там есть определенная развилка: от того, что он будет отстранен — в плане переворота, чтобы это было ярко, красиво и чтобы это опять было как-то духоподъемно для тех, кто сейчас введен в заблуждение. Я говорю про жителей оставшейся части Украины, которые еще на что-то надеются, на какие-то хорошие действия со стороны Запада, со стороны США в свой адрес. То есть это одна сторона развития дальнейших событий в отношении Зеленского. Но я бы не исключал и вплоть до его ликвидации, и с попыткой обвинить как раз нас, Россию. Но это тоже может иметь некую точку сборки, сплочения, его героизацию, но уже посмертно. Поэтому здесь эта развилка имеет широкий такой спектр вариантов развития событий. Но я, может быть, даже сделал бы особый акцент на том, что для многих, чтобы закрыть все огрехи, те нарушения, те коррупционные составляющие, которые совершались совместно с Зеленским и его приспешниками, чтобы эту ситуацию ликвидировать, нужно ликвидировать его непосредственно. Поэтому я бы это очень-очень сильно не исключал со стороны западного руководства.— Появилась информация о розыске Зеленского в базе МВД России. Возможно, в ДНР было в свое время возбуждено уголовное дело против него?— У нас было такое мероприятие, когда мы взяли украинское законодательство, даже не законодательство Донецкой Народной Республики, а украинское законодательство, и попробовали разложить юридическую часть — что они натворили, что они сделали. Это все те в нашем понимании преступники, но чтобы это было понятно, что они преступники даже с позиции украинского законодательства, с нарушения их закона в Украине, с нарушения их Конституции Украины. Это коснулось практически всех, кто принимал те или иные решения, начиная от Турчинова, Авакова, Порошенко и прочих. Но это они, согласно украинскому законодательству, не являются преступниками. Поэтому здесь абсолютно очевидно, что, конечно же, с позиции законодательства Донецкой Народной Республики, когда она еще была независимой, или с позиции сейчас российского законодательства, конечно же, эти негодяи являются преступниками, причем во многом — военными преступниками. А я еще раз подчеркиваю, что военные преступления не имеют срока давности.— На днях глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в зоне СВО необходимо взять как можно больше территорий, в частности, он называл Одессу и Харьков. После чего, по мнению Кадырова, необходимо будет подписать бумаги уже с противоборствующей стороной. Согласны ли вы с такой позицией и как вы считаете, какие территории нужно освободить, чтобы говорить о начале переговоров?— Мы с 2014 года свою позицию не меняем, мы считаем, что все города — русские города — должны быть освобождены. Потому что там продолжают находиться наши люди, часть из них, конечно же, введена в заблуждение, но преимущественно это русские люди, с нашей кровью. У многих есть родственники и в других уголках нашей большой страны. И здесь эти города просто оставить навсегда украинским нацистам — это недопустимо. А я говорю про те города, которые бурлили протестами, может быть, не такими яркими, как в Донбассе, но тем не менее абсолютно точно и явно там высказывались настоящие позиции, настоящее мнение жителей этих регионов, которые также были не согласны с государственным переворотом, который произошел в 2014 году в Киеве. Я говорю, конечно же, и про Харьков, я также говорю и про Одессу, я говорю и про Днепропетровск, я говорю и про многие другие города, настоящие русские города, которые, по нашему убеждению, и должны оставаться русскими. Историческая справедливость должна быть восстановлена. Про сроки мне говорить тяжелее, потому что ситуация сложная. Здесь же нужно учитывать еще и геополитическую составляющую. А то, что рано или поздно будут подписаны какие-то документы, — наверняка так и будет. С моей лично позиции, все же для меня была бы приемлема полная капитуляция со стороны Украины.— Денис Владимирович, несмотря на продолжающиеся боевые действия, идет активное восстановление территории республики. В Мариуполе большая работа была проделана, но там оперативная обстановка позволяет. Началось восстановление Авдеевки. Расскажите, разработан ли уже мастер-план восстановления города и когда можно будет говорить о начале восстановительных работ в жилых зданиях, учитывая, что там остается много мирных жителей?— Вы немножко забегаете вперед касательно того, что уже готов мастер-план по восстановлению Авдеевки. Там еще опасно, там еще стреляют, но при этом — да, там остаются жители, которые не собираются никуда уезжать. Поэтому взаимодействие по обеспечению всем необходимым, конечно же, выстроено. И здесь это ежедневная работа, которая проводится, и это касается в том числе восстановления тех зданий, которые уже признаны пригодными к восстановлению, и уже идет подготовка к отопительному сезону. Нам нужно понимать, как Авдеевка пройдет следующую зиму. Это волнует и жителей, которые там находятся, это, конечно же, заботит и всех тех ответственных лиц, которые отвечают сейчас за восстановление Авдеевки. Поэтому здесь работа проводится планомерно — и в плане восстановления, и в плане подготовки всего необходимого для возобновления подачи электричества в городе, газоснабжения, восстановления в целом инфраструктуры всей сопутствующей. Для нас важна также полноценная оценка самого главного предприятия для Авдеевки — это Авдеевский коксохимический завод. И на основании этих данных уже будут приниматься все соответствующие решения.— Вы не раз говорили, что оперативная обстановка не позволяет восстанавливать ранее освобожденные города — Артемовск, Соледар, Марьинку. Видите ли вы в ближайшей перспективе возможность начать там восстановление?— Действия, конечно, будут нами предприниматься для того, чтобы провести оценку ситуации и, конечно же, перейти к этапу восстановления. Но пока что давайте будем смотреть правде в глаза: противник находится еще близко и делает невозможным пока даже проведение разминирования, разбор завалов, и, естественно, уже исходя из этого, (делает невозможным. — Прим. ред.) и приезд в данные населенные пункты специалистов, чтобы провести всю необходимую работу, все изыскательные мероприятия. Всему свое время, сроков не скажу, это все зависит от того, как будет отодвигаться линия фронта от наших городов.— Одним из стимулов к развитию рынка недвижимости в ДНР стал запуск льготной ипотеки под два процента. Сколько уже семей воспользовались этой возможностью?— Если я не ошибаюсь, то заключено уже более двухсот кредитных договоров с ПСБ-банком, который предоставляет такую возможность. Этот процесс набирает обороты, у меня даже могут уже быть устаревшие данные, на самом деле. Потому что жилье востребовано на территории республики. Квартиры распродаются на этапе заливки фундамента, это новостройки, которые востребованы. И такая льготная ипотека, спасибо за такое решение президенту нашему, это действительно очень хорошее подспорье и для специалистов, которые нуждаются в жилье, которые остаются и приехали из других регионов на территорию республики. Это и для наших социальных служащих, это, конечно же, для наших правоохранительных структур, для медицинских сотрудников, для преподавателей, да и для молодых семей, которым также необходимо жилье. Конечно же, оно у нас сейчас находится в дефиците, ровно с этим мы связываем и тот рост цен на недвижимость, которые у нас просто сейчас зашкаливают. Причем это я говорю не только про Донецк, не только про Макеевку, я говорю и про Енакиево, я говорю про другие населенные пункты, которые раньше таких цен на недвижимость просто не видели.— А планируете ли распространить эту программу на вторичный рынок жилья?— Да, такое решение есть, но на данном этапе на вторичное жилье льготная ипотека распространяется для отдельных категорий граждан.— Вы присутствовали во вторник на инаугурации президента России, поделитесь вашими впечатлениями от такого исторического события. Чего вы ожидаете от нового президентского срока Владимира Владимировича?— Гордость и чувство сопричастности — вот что было из того широкого спектра эмоций, которые испытывал я и мои коллеги, которые находились также на инаугурации, в том числе коллеги из Донецкой Народной Республики, мои соратники, — их было немало на инаугурации. Наши ожидания абсолютно сопоставимы с теми ожиданиями, которые мы для себя вырисовывали с 2014 года. Тогда это казалось более фантастичным, а сейчас мы уже субъект Российской Федерации, теперь это не просто ожидания, это задачи, которые стоят со стороны нашего президента: к 2030 году выйти на среднестатистический уровень по обеспеченности нашего региона. Но мы себе ставим более амбициозные задачи для себя лично, потому что мы должны не подвести президента, мы должны как можно быстрее выйти на самоокупаемость, на самообеспечение региона. И конечно же, мы хотим выйти в нормальное состояние, естественное состояние для Донбасса, когда мы сможем помогать уже другим регионам. Не только себя обеспечивать, но помогать тем регионам, где будет эта потребность. Поэтому — вот наши ожидания, вот наши задачи. Абсолютно точно мы понимаем, что вместе с президентом и в рамках его команды, конечно же, мы справимся с этими всеми непростыми вызовами.— Какой вы видите Россию в эти ближайшие годы, Россию в мире?— Некие очертания России ближайших лет — они сейчас просматриваются. Мы видели разную трансформацию. По мере того, что демонстрируют наши Вооруженные силы в рамках противостояния на Украине с западным оружием, с западными устремлениями, в рамках того, что все больше стран просыпается и все больше стран могут сказать и заявить о своей реальной позиции, которая пересекается с ожиданиями жителей их стран, что мы устали от этого однополярного мира, устали от этой гегемонии. И все же многополярный мир, который сейчас пытается обозначить как раз наша страна, когда страны взаимодействуют на взаимовыгодных условиях, на взаимоуважительных условиях, конечно же, это становится более приемлемым для все большего количества стран. И то, что наша страна находится в авангарде этих изменений, конечно же, и определяет видение нашей страны в рамках мирового сообщества.

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Дарья Буймова

украина, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, рамзан кадыров, дмитрий горностаев, вооруженные силы украины, авдеевский коксохимический завод, интервью