https://ria.ru/20240512/posol-1945352781.html
Посол Канады сделала дерзкое заявление о России
Посол Канады сделала дерзкое заявление о России - РИА Новости, 12.05.2024
Посол Канады сделала дерзкое заявление о России
Отношения между Оттавой и Москвой находятся в самой худшей точке за все время, заявила посол Канады в России Сара Тейлор в интервью CBC. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:48
2024-05-12T10:48
2024-05-12T10:48
в мире
канада
россия
оттава
владимир путин
олег степанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Отношения между Оттавой и Москвой находятся в самой худшей точке за все время, заявила посол Канады в России Сара Тейлор в интервью CBC."Я бы сказала, что сейчас эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, вероятно, они самые плохие за всю историю", — отметила она.Тейлор подчеркнула, что Канада проводит политику "ограниченного взаимодействия" с Россией. По этой причине, добавила посол, она не присутствовала на инаугурации Владимира Путина. Она считает, что санкции однажды окажут "значительное влияние на российскую экономику".В феврале российский посол в Оттаве Олег Степанов в интервью РИА Новости заявил, что Канада потеряла Россию как выгодный рынок, однако введенные ею ограничения носит символический характер и практически не наносят вреда экономике.
https://ria.ru/20240424/titp-1941905908.html
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945345591.html
канада
россия
оттава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, россия, оттава, владимир путин, олег степанов
В мире, Канада, Россия, Оттава, Владимир Путин, Олег Степанов
Посол Канады сделала дерзкое заявление о России
Посол Канады: отношения Оттавы и Москвы находятся в крайне плохом состоянии