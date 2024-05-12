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Посол Канады сделала дерзкое заявление о России - РИА Новости, 12.05.2024
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10:48 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/posol-1945352781.html
Посол Канады сделала дерзкое заявление о России
Посол Канады сделала дерзкое заявление о России - РИА Новости, 12.05.2024
Посол Канады сделала дерзкое заявление о России
Отношения между Оттавой и Москвой находятся в самой худшей точке за все время, заявила посол Канады в России Сара Тейлор в интервью CBC. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:48
2024-05-12T10:48
в мире
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россия
оттава
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Отношения между Оттавой и Москвой находятся в самой худшей точке за все время, заявила посол Канады в России Сара Тейлор в интервью CBC."Я бы сказала, что сейчас эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, вероятно, они самые плохие за всю историю", — отметила она.Тейлор подчеркнула, что Канада проводит политику "ограниченного взаимодействия" с Россией. По этой причине, добавила посол, она не присутствовала на инаугурации Владимира Путина. Она считает, что санкции однажды окажут "значительное влияние на российскую экономику".В феврале российский посол в Оттаве Олег Степанов в интервью РИА Новости заявил, что Канада потеряла Россию как выгодный рынок, однако введенные ею ограничения носит символический характер и практически не наносят вреда экономике.
https://ria.ru/20240424/titp-1941905908.html
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в мире, канада, россия, оттава, владимир путин, олег степанов
В мире, Канада, Россия, Оттава, Владимир Путин, Олег Степанов
Посол Канады сделала дерзкое заявление о России

Посол Канады: отношения Оттавы и Москвы находятся в крайне плохом состоянии

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Отношения между Оттавой и Москвой находятся в самой худшей точке за все время, заявила посол Канады в России Сара Тейлор в интервью CBC.
"Я бы сказала, что сейчас эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, вероятно, они самые плохие за всю историю", — отметила она.
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Тейлор подчеркнула, что Канада проводит политику "ограниченного взаимодействия" с Россией. По этой причине, добавила посол, она не присутствовала на инаугурации Владимира Путина. Она считает, что санкции однажды окажут "значительное влияние на российскую экономику".
В феврале российский посол в Оттаве Олег Степанов в интервью РИА Новости заявил, что Канада потеряла Россию как выгодный рынок, однако введенные ею ограничения носит символический характер и практически не наносят вреда экономике.
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