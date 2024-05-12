https://ria.ru/20240512/posol-1945352781.html

Посол Канады сделала дерзкое заявление о России

Посол Канады сделала дерзкое заявление о России - РИА Новости, 12.05.2024

Посол Канады сделала дерзкое заявление о России

Отношения между Оттавой и Москвой находятся в самой худшей точке за все время, заявила посол Канады в России Сара Тейлор в интервью CBC. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T10:48

2024-05-12T10:48

2024-05-12T10:48

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россия

оттава

владимир путин

олег степанов

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Отношения между Оттавой и Москвой находятся в самой худшей точке за все время, заявила посол Канады в России Сара Тейлор в интервью CBC."Я бы сказала, что сейчас эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, вероятно, они самые плохие за всю историю", — отметила она.Тейлор подчеркнула, что Канада проводит политику "ограниченного взаимодействия" с Россией. По этой причине, добавила посол, она не присутствовала на инаугурации Владимира Путина. Она считает, что санкции однажды окажут "значительное влияние на российскую экономику".В феврале российский посол в Оттаве Олег Степанов в интервью РИА Новости заявил, что Канада потеряла Россию как выгодный рынок, однако введенные ею ограничения носит символический характер и практически не наносят вреда экономике.

https://ria.ru/20240424/titp-1941905908.html

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945345591.html

канада

россия

оттава

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в мире, канада, россия, оттава, владимир путин, олег степанов