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В Чаинском районе Томской области частично затопило 12 населенных пунктов - РИА Новости, 12.05.2024
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06:21 12.05.2024 (обновлено: 06:23 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/podtoplenie-1945329200.html
В Чаинском районе Томской области частично затопило 12 населенных пунктов
В Чаинском районе Томской области частично затопило 12 населенных пунктов - РИА Новости, 12.05.2024
В Чаинском районе Томской области частично затопило 12 населенных пунктов
В Чаинском районе Томской области частично затоплены 12 населенных пунктов, сообщил губернатор Владимир Мазур в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T06:21
2024-05-12T06:23
происшествия
чаинский район
томская область
обь
владимир мазур
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Чаинском районе Томской области частично затоплены 12 населенных пунктов, сообщил губернатор Владимир Мазур в Telegram-канале. "По информации спасательных служб, наиболее напряжённая ситуация в Чаинском районе. Здесь частично подтоплены 12 населённых пунктов, перелиты участки дорог в сторону Гришкино, Гореловки и Бундюра", - говорится в сообщении. По данным главы региона, спустя сутки "голова" ледохода на Оби уже находится за пределами области, в Ханты-Мансийском автономном округе. Отмечается, что эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется. Также губернатор подчеркнул, что в Кривошеинском, Молчановском, Колпашевском и Тегульдетском районах паводковая обстановка остается на прежнем уровне. В то же время, улучшается обстановка в Бакчарском районе, а в Каргасокском находится на особом контроле. Спасательные службы и главы муниципалитетов держат на контроле вопросы безопасности и обеспеченности жителей продуктами и товарами первой необходимости.
https://ria.ru/20240503/orsk-1943614285.html
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чаинский район
томская область
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происшествия, чаинский район, томская область, обь, владимир мазур, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Чаинский район, Томская область, Обь, Владимир Мазур, Наводнения в России — 2024
В Чаинском районе Томской области частично затопило 12 населенных пунктов

Губернатор Мазур: в Томской области частично подтоплены 12 населенных пунктов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Чаинском районе Томской области частично затоплены 12 населенных пунктов, сообщил губернатор Владимир Мазур в Telegram-канале.
"По информации спасательных служб, наиболее напряжённая ситуация в Чаинском районе. Здесь частично подтоплены 12 населённых пунктов, перелиты участки дорог в сторону Гришкино, Гореловки и Бундюра", - говорится в сообщении.
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По данным главы региона, спустя сутки "голова" ледохода на Оби уже находится за пределами области, в Ханты-Мансийском автономном округе.
Отмечается, что эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется. Также губернатор подчеркнул, что в Кривошеинском, Молчановском, Колпашевском и Тегульдетском районах паводковая обстановка остается на прежнем уровне. В то же время, улучшается обстановка в Бакчарском районе, а в Каргасокском находится на особом контроле. Спасательные службы и главы муниципалитетов держат на контроле вопросы безопасности и обеспеченности жителей продуктами и товарами первой необходимости.
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ПроисшествияЧаинский районТомская областьОбьВладимир МазурНаводнения в России — 2024
 
 
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