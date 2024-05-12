Подполье сообщило об ударе по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области
Подполье: ВС России ударили по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. В Харьковской области российская армия нанесла удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников.
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"В 22:40 был взрыв в городе Чугуев. <…> По косвенным данным — множество скорых, четыре пожарных расчета, — удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ", — сказал он.
Как уточнил подпольщик, Чугуев — это город, через который идет снабжение войск, направляющихся на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление, а также доукомплектование потрепанных украинских подразделений.
Кроме того, вечером 11 мая взрывы были слышны в пригороде Харькова, "в северном направлении, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая".
"Взрыв был очень мощный, его хорошо было слышно даже в центре города", — отметил собеседник агентства.
По сведениям подполья, в том направлении находятся большой пустырь и несколько лесопарковых зон, при этом проезд гражданским лицам туда закрыт уже несколько месяцев. Харьковское подполье несколько раз фиксировало движение машин РСЗО в направлении пустыря, откуда производились залпы в сторону Белгорода.
Также есть сведения и о "нескольких "прилетах" за ночь в Волчанске.
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"Связи с самим городом нет, ВСУ глушит все, что возможно", — рассказал Лебедев.
По его данным, один из ударов в районе четырех утра сопровождался мощной детонацией и выбросом пламени. Кроме того, по словам Лебедева, за полтора часа три камаза с погибшими направились в направлении Полтава — Киев.
В субботу в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.
Кроме того, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в министерстве.