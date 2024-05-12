https://ria.ru/20240512/podpolschik-1945333296.html

Подполье сообщило об ударе по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области

Подполье сообщило об ударе по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024

Подполье сообщило об ударе по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области российская армия нанесла удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T07:44

2024-05-12T07:44

2024-05-12T09:49

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

чугуев

украинский демократический альянс за реформы (удар)

вооруженные силы украины

харьков

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. В Харьковской области российская армия нанесла удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников."В 22:40 был взрыв в городе Чугуев. <…> По косвенным данным — множество скорых, четыре пожарных расчета, — удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ", — сказал он.Как уточнил подпольщик, Чугуев — это город, через который идет снабжение войск, направляющихся на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление, а также доукомплектование потрепанных украинских подразделений.Кроме того, вечером 11 мая взрывы были слышны в пригороде Харькова, "в северном направлении, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая"."Взрыв был очень мощный, его хорошо было слышно даже в центре города", — отметил собеседник агентства.По сведениям подполья, в том направлении находятся большой пустырь и несколько лесопарковых зон, при этом проезд гражданским лицам туда закрыт уже несколько месяцев. Харьковское подполье несколько раз фиксировало движение машин РСЗО в направлении пустыря, откуда производились залпы в сторону Белгорода.Также есть сведения и о "нескольких "прилетах" за ночь в Волчанске."Связи с самим городом нет, ВСУ глушит все, что возможно", — рассказал Лебедев.По его данным, один из ударов в районе четырех утра сопровождался мощной детонацией и выбросом пламени. Кроме того, по словам Лебедева, за полтора часа три камаза с погибшими направились в направлении Полтава — Киев.В субботу в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.Кроме того, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240508/poltava-1944577276.html

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945322261.html

https://ria.ru/20240512/artilleriya-1945331025.html

харьковская область

чугуев

харьков

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в мире, харьковская область, чугуев, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, харьков, сергей лебедев