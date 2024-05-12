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Подполье сообщило об ударе по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:44 12.05.2024 (обновлено: 09:49 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/podpolschik-1945333296.html
Подполье сообщило об ударе по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024
Подполье сообщило об ударе по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области российская армия нанесла удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T07:44
2024-05-12T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
чугуев
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
харьков
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. В Харьковской области российская армия нанесла удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников.&quot;В 22:40 был взрыв в городе Чугуев. &lt;…&gt; По косвенным данным — множество скорых, четыре пожарных расчета, — удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ&quot;, — сказал он.Как уточнил подпольщик, Чугуев — это город, через который идет снабжение войск, направляющихся на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление, а также доукомплектование потрепанных украинских подразделений.Кроме того, вечером 11 мая взрывы были слышны в пригороде Харькова, "в северном направлении, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая"."Взрыв был очень мощный, его хорошо было слышно даже в центре города", — отметил собеседник агентства.По сведениям подполья, в том направлении находятся большой пустырь и несколько лесопарковых зон, при этом проезд гражданским лицам туда закрыт уже несколько месяцев. Харьковское подполье несколько раз фиксировало движение машин РСЗО в направлении пустыря, откуда производились залпы в сторону Белгорода.Также есть сведения и о "нескольких "прилетах" за ночь в Волчанске.&quot;Связи с самим городом нет, ВСУ глушит все, что возможно&quot;, — рассказал Лебедев.По его данным, один из ударов в районе четырех утра сопровождался мощной детонацией и выбросом пламени. Кроме того, по словам Лебедева, за полтора часа три камаза с погибшими направились в направлении Полтава — Киев.В субботу в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.Кроме того, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240508/poltava-1944577276.html
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945322261.html
https://ria.ru/20240512/artilleriya-1945331025.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, чугуев, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, харьков, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Чугуев, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, Харьков, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области

Подполье: ВС России ударили по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. В Харьковской области российская армия нанесла удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников.
«

"В 22:40 был взрыв в городе Чугуев. <…> По косвенным данным множество скорых, четыре пожарных расчета, удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ", — сказал он.

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Как уточнил подпольщик, Чугуев — это город, через который идет снабжение войск, направляющихся на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление, а также доукомплектование потрепанных украинских подразделений.
Кроме того, вечером 11 мая взрывы были слышны в пригороде Харькова, "в северном направлении, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая".
"Взрыв был очень мощный, его хорошо было слышно даже в центре города", — отметил собеседник агентства.
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По сведениям подполья, в том направлении находятся большой пустырь и несколько лесопарковых зон, при этом проезд гражданским лицам туда закрыт уже несколько месяцев. Харьковское подполье несколько раз фиксировало движение машин РСЗО в направлении пустыря, откуда производились залпы в сторону Белгорода.
Также есть сведения и о "нескольких "прилетах" за ночь в Волчанске.
«

"Связи с самим городом нет, ВСУ глушит все, что возможно", — рассказал Лебедев.

По его данным, один из ударов в районе четырех утра сопровождался мощной детонацией и выбросом пламени. Кроме того, по словам Лебедева, за полтора часа три камаза с погибшими направились в направлении Полтава — Киев.
В субботу в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.
Кроме того, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЧугуевУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Вооруженные силы УкраиныХарьковСергей Лебедев
 
 
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