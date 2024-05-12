https://ria.ru/20240512/peskov-1945466531.html

Бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов, заявил Песков

Бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов, заявил Песков - РИА Новости, 12.05.2024

Бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов, заявил Песков

Бюджет Минобороны сегодня составляет 6,7% ВВП, это пока не критично, но требует особого отношения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:37

2024-05-12T22:37

2024-05-12T22:59

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бюджет Минобороны сегодня составляет 6,7% ВВП, это пока не критично, но требует особого отношения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что бюджет Минобороны и силового блока совсем недавно был в районе 3%, затем он вырос до 3,4%, "и уже в самое последнее время он вырос до 6,7%". "Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности. Это пока не критическая цифра, но мы постепенно приближаемся, в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас, к ситуации середины 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%", - сказал он журналистам. "Это, еще раз повторяю, не критично, но это чрезвычайно важно, и это требует особого отношения", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20240427/ekonomika-1942743342.html

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Наталья Макарова

цены на нефть, россия, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), бюджет