https://ria.ru/20240512/peskov-1945466531.html
Бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов, заявил Песков
Бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов, заявил Песков - РИА Новости, 12.05.2024
Бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов, заявил Песков
Бюджет Минобороны сегодня составляет 6,7% ВВП, это пока не критично, но требует особого отношения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:37
2024-05-12T22:37
2024-05-12T22:59
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бюджет Минобороны сегодня составляет 6,7% ВВП, это пока не критично, но требует особого отношения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что бюджет Минобороны и силового блока совсем недавно был в районе 3%, затем он вырос до 3,4%, "и уже в самое последнее время он вырос до 6,7%". "Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности. Это пока не критическая цифра, но мы постепенно приближаемся, в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас, к ситуации середины 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%", - сказал он журналистам. "Это, еще раз повторяю, не критично, но это чрезвычайно важно, и это требует особого отношения", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20240427/ekonomika-1942743342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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цены на нефть, россия, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), бюджет
Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Бюджет
Бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов, заявил Песков
Песков заявил, что бюджет Минобороны составляет 6,7% ВВП, пока это не критично