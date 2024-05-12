https://ria.ru/20240512/peskov-1945461727.html
Песков рассказал о важности экономики силового блока
Песков рассказал о важности экономики силового блока - РИА Новости, 12.05.2024
Песков рассказал о важности экономики силового блока
Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:41
2024-05-12T21:41
2024-05-12T21:59
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать - с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240512/sovfed-1945462870.html
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дмитрий песков, россия
Песков рассказал о важности экономики силового блока
Песков: важно вписать экономику силового блока в экономику страны