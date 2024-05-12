https://ria.ru/20240512/peskov-1945461727.html

Песков рассказал о важности экономики силового блока

Песков рассказал о важности экономики силового блока - РИА Новости, 12.05.2024

Песков рассказал о важности экономики силового блока

Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:41

2024-05-12T21:41

2024-05-12T21:59

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать - с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240512/sovfed-1945462870.html

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дмитрий песков, россия