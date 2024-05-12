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Священник рассказал, почему нельзя венчаться до Красной горки - РИА Новости, 12.05.2024
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Религия
 
05:00 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/pervozvanskiy-1944770367.html
Священник рассказал, почему нельзя венчаться до Красной горки
Священник рассказал, почему нельзя венчаться до Красной горки - РИА Новости, 12.05.2024
Священник рассказал, почему нельзя венчаться до Красной горки
В Русской православной церкви не венчали с масленицы до Красной горки (церковное название праздника – Фомино воскресенье или Антипасха, в этом году встречают 12 РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T05:00
2024-05-12T05:00
религия
максим первозванский
иисус христос
русская православная церковь
религиозные праздники
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Русской православной церкви не венчали с масленицы до Красной горки (церковное название праздника – Фомино воскресенье или Антипасха, в этом году встречают 12 мая), чтобы не отвлекать верующих от поста и празднования Воскресения Христова, ведь свадьба – это "событие которое способно затмить собою все", рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.Когда венчатьсяВ Русской православной Церкви в первое воскресенье после Пасхи встречают Фомино воскресенье или Антипасху (греческое название праздника), или, по-народному, Красную горку. По словам священника, последнее название "не церковное и связано с народными традициями – крашением яиц и детскими играми". Начиная с Красной горки в Церкви возобновляют венчания, которых не совершали уже больше двух месяцев."Во время Недели о Страшном суде (масленицы), Великого поста, Пасхи и до окончания Светлой недели в Церкви не совершали таинство венчания, чтобы не отвлекать людей от подготовки к Пасхе и от празднования Воскресения Христова. Ведь свадьба - настолько важное событие в жизни человека, что оно способно затмить собою все. По той же причине венчаний не совершают и в другие большие церковные праздники, а также время их празднования, например, в период рождественских святок", - сказал отец Максим Первозванский.Также священник напомнил значение слова "Антипасха": приставка "анти" в современном русском языке ассоциируется со словом "против", "но в церковнославянском буквально значит "напротив"."То есть Антипасха – это следующее за Пасхой воскресенье, день "напротив" Христова Воскресения. Накануне Антипасхи, в субботу, завершилась Светлая неделя, время особой пасхальной радости. Пасха празднуется 40 дней, и, таким образом, Фомино Воскресенье открывает более спокойный период этого празднования, хотя еще есть элементы пасхального богослужения, например, в храмах звучат возгласы "Христос воскресе!", - заключил собеседник агентства.Фомино воскресеньеФомино воскресенье установлено в память об апостоле Фоме, который отсутствовал в день Воскресения Христова, когда Иисус явился ученикам, а потому не поверил в реальность воскресения. Согласно Евангелию, через неделю Иисус Христос вновь явился ученикам, среди которых был уже и Фома. Иисус предложил Фоме вложить свои пальцы ему в рану, оставленную копьем во время распятия, а также посмотреть пронзенные гвоздями руки и стать "не неверующим, но верующим" (Евангелие от Иоанна). Тот вложил свои пальцы в рану и удостоверился в том, что Спаситель воскрес из мертвых. Так произошло уверение Фомы. "Господь мой и Бог мой!", — воскликнул апостол. На что Иисус ответил: "Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие".
https://ria.ru/20240507/krasnaya_gorka-1866664782.html
https://ria.ru/20240506/paskha-1944055732.html
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максим первозванский, иисус христос, русская православная церковь, религиозные праздники
Религия, Максим Первозванский, Иисус Христос, Русская православная церковь, Религиозные праздники
Священник рассказал, почему нельзя венчаться до Красной горки

Протоиерей Первозванский: в Церкви не венчаются с Масленицы до Красной горки

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВенчание в храме
Венчание в храме - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Русской православной церкви не венчали с масленицы до Красной горки (церковное название праздника – Фомино воскресенье или Антипасха, в этом году встречают 12 мая), чтобы не отвлекать верующих от поста и празднования Воскресения Христова, ведь свадьба – это "событие которое способно затмить собою все", рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Когда венчаться

В Русской православной Церкви в первое воскресенье после Пасхи встречают Фомино воскресенье или Антипасху (греческое название праздника), или, по-народному, Красную горку. По словам священника, последнее название "не церковное и связано с народными традициями – крашением яиц и детскими играми". Начиная с Красной горки в Церкви возобновляют венчания, которых не совершали уже больше двух месяцев.

"Во время Недели о Страшном суде (масленицы), Великого поста, Пасхи и до окончания Светлой недели в Церкви не совершали таинство венчания, чтобы не отвлекать людей от подготовки к Пасхе и от празднования Воскресения Христова. Ведь свадьба - настолько важное событие в жизни человека, что оно способно затмить собою все. По той же причине венчаний не совершают и в другие большие церковные праздники, а также время их празднования, например, в период рождественских святок", - сказал отец Максим Первозванский.

Также священник напомнил значение слова "Антипасха": приставка "анти" в современном русском языке ассоциируется со словом "против", "но в церковнославянском буквально значит "напротив".
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Красная горка-2024: когда отмечается, традиции, приметы и запреты
7 мая, 18:13
"То есть Антипасха – это следующее за Пасхой воскресенье, день "напротив" Христова Воскресения. Накануне Антипасхи, в субботу, завершилась Светлая неделя, время особой пасхальной радости. Пасха празднуется 40 дней, и, таким образом, Фомино Воскресенье открывает более спокойный период этого празднования, хотя еще есть элементы пасхального богослужения, например, в храмах звучат возгласы "Христос воскресе!", - заключил собеседник агентства.

Фомино воскресенье

Фомино воскресенье установлено в память об апостоле Фоме, который отсутствовал в день Воскресения Христова, когда Иисус явился ученикам, а потому не поверил в реальность воскресения. Согласно Евангелию, через неделю Иисус Христос вновь явился ученикам, среди которых был уже и Фома. Иисус предложил Фоме вложить свои пальцы ему в рану, оставленную копьем во время распятия, а также посмотреть пронзенные гвоздями руки и стать "не неверующим, но верующим" (Евангелие от Иоанна). Тот вложил свои пальцы в рану и удостоверился в том, что Спаситель воскрес из мертвых. Так произошло уверение Фомы. "Господь мой и Бог мой!", — воскликнул апостол. На что Иисус ответил: "Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие".
Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов
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РелигияМаксим ПервозванскийИисус ХристосРусская православная церковьРелигиозные праздники
 
 
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