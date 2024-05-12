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Сенатор: Россия готова к переговорам с Украиной о реализации целей СВО - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 12.05.2024 (обновлено: 10:42 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/peregovory-1945330601.html
Сенатор: Россия готова к переговорам с Украиной о реализации целей СВО
Сенатор: Россия готова к переговорам с Украиной о реализации целей СВО - РИА Новости, 12.05.2024
Сенатор: Россия готова к переговорам с Украиной о реализации целей СВО
Россия всегда готова к переговорам с Украиной, но лишь о реализации целей спецоперации, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T07:04
2024-05-12T10:42
в мире
россия
украина
москва
владимир чижов
владимир хохлов
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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СТАМБУЛ, 12 мая – РИА Новости. Россия всегда готова к переговорам с Украиной, но лишь о реализации целей спецоперации, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. "Говорить о так называемом мирном плане Зеленского как основе переговоров – нонсенс. Мы всегда готовы к переговорам, но не о капитуляции России, а о реализации тех целей, которые изначально были поставлены перед специальной военной операцией. Вот когда противная сторона будет готова говорить об этом, в чем я сильно сомневаюсь, при нынешнем киевском режиме, который себя полностью дискредитировал, если мягко выражаться, - тогда и поговорим", - заявил Чижов. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945327767.html
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939148446.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир чижов, владимир хохлов, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Чижов, Владимир Хохлов, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
Сенатор: Россия готова к переговорам с Украиной о реализации целей СВО

Сенатор Чижов: РФ готова к переговорам с Киевом, но лишь о реализации целей СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 12 мая – РИА Новости. Россия всегда готова к переговорам с Украиной, но лишь о реализации целей спецоперации, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
«
"Говорить о так называемом мирном плане Зеленского как основе переговоров – нонсенс. Мы всегда готовы к переговорам, но не о капитуляции России, а о реализации тех целей, которые изначально были поставлены перед специальной военной операцией. Вот когда противная сторона будет готова говорить об этом, в чем я сильно сомневаюсь, при нынешнем киевском режиме, который себя полностью дискредитировал, если мягко выражаться, - тогда и поговорим", - заявил Чижов.
Флаг Украины, Харьков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Украинским регионам предстоит сформировать новые элиты, заявили в Крыму
Вчера, 05:33
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Берн - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине
10 апреля, 17:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЧижовВладимир ХохловДмитрий Песков
 
 
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