https://ria.ru/20240512/peregovory-1945330601.html

Сенатор: Россия готова к переговорам с Украиной о реализации целей СВО

Сенатор: Россия готова к переговорам с Украиной о реализации целей СВО - РИА Новости, 12.05.2024

Сенатор: Россия готова к переговорам с Украиной о реализации целей СВО

Россия всегда готова к переговорам с Украиной, но лишь о реализации целей спецоперации, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T07:04

2024-05-12T07:04

2024-05-12T10:42

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владимир хохлов

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

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СТАМБУЛ, 12 мая – РИА Новости. Россия всегда готова к переговорам с Украиной, но лишь о реализации целей спецоперации, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. "Говорить о так называемом мирном плане Зеленского как основе переговоров – нонсенс. Мы всегда готовы к переговорам, но не о капитуляции России, а о реализации тех целей, которые изначально были поставлены перед специальной военной операцией. Вот когда противная сторона будет готова говорить об этом, в чем я сильно сомневаюсь, при нынешнем киевском режиме, который себя полностью дискредитировал, если мягко выражаться, - тогда и поговорим", - заявил Чижов. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240512/ukraina-1945327767.html

https://ria.ru/20240410/ukraina-1939148446.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир чижов, владимир хохлов, дмитрий песков