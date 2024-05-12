https://ria.ru/20240512/peregovory-1945328972.html

Сенатор назвал переговоры по Украине без участия России фикцией

Сенатор назвал переговоры по Украине без участия России фикцией - РИА Новости, 12.05.2024

Сенатор назвал переговоры по Украине без участия России фикцией

Переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России - фикция, Москва не поедет на "посиделки" в Швейцарии в июне даже при наличии приглашения, РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T06:06

2024-05-12T06:06

2024-05-12T06:06

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СТАМБУЛ, 12 мая – РИА Новости. Переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России - фикция, Москва не поедет на "посиделки" в Швейцарии в июне даже при наличии приглашения, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. "В июне в Швейцарии, как известно, собирается некая посиделка, на которую, я так понимаю, больше половины потенциальных участников не хочет ехать, а если поедет – то без энтузиазма", - заявил Чижов. "Какие могут быть конференции по Украине без России? Даже если нас пригласят, мы не поедем. О чем говорить? Это все фикция", - подчеркнул сенатор. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939147304.html

https://ria.ru/20240410/ukraina-1939148446.html

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