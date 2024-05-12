https://ria.ru/20240512/pavodok-1945373489.html

В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводка

В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 12.05.2024

В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации введен еще в двух районах Омской области из-за паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Виталия Хоценко. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:56

2024-05-12T12:56

2024-05-12T12:56

происшествия

омская область

тевризский район

ишим (река)

виталий хоценко

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945224485_0:132:3078:1863_1920x0_80_0_0_77d4ce1c8cbeb7ba19051ce0e9477e6a.jpg

ОМСК, 12 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен еще в двух районах Омской области из-за паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Виталия Хоценко. Режим ЧС ввели в Тарском и Тевризском районах на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. "По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям решением губернатора было принято решение об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с затоплением населенных пунктов Омской области, в Тарском и Тевризском районах", - сообщили агентству в пресс-службе. Режим ЧС был установлен в Усть-Ишимском районе Омской области. Там затопленными остаются порядка 317 домов и 467 придомовых территорий. В настоящее время, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды у села Усть-Ишим по состоянию на 7:00 Мск составляет 894 сантиметров. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1630 сантиметров. Вода продолжает прибывать.

https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html

https://ria.ru/20240423/pavodok-1941711045.html

омская область

тевризский район

ишим (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омская область, тевризский район, ишим (река), виталий хоценко, наводнения в россии — 2024