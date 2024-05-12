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В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 12.05.2024
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12:56 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/pavodok-1945373489.html
В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводка
В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 12.05.2024
В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации введен еще в двух районах Омской области из-за паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Виталия Хоценко. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:56
2024-05-12T12:56
происшествия
омская область
тевризский район
ишим (река)
виталий хоценко
наводнения в россии — 2024
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ОМСК, 12 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен еще в двух районах Омской области из-за паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Виталия Хоценко. Режим ЧС ввели в Тарском и Тевризском районах на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. "По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям решением губернатора было принято решение об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с затоплением населенных пунктов Омской области, в Тарском и Тевризском районах", - сообщили агентству в пресс-службе. Режим ЧС был установлен в Усть-Ишимском районе Омской области. Там затопленными остаются порядка 317 домов и 467 придомовых территорий. В настоящее время, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды у села Усть-Ишим по состоянию на 7:00 Мск составляет 894 сантиметров. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1630 сантиметров. Вода продолжает прибывать.
https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html
https://ria.ru/20240423/pavodok-1941711045.html
омская область
тевризский район
ишим (река)
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происшествия, омская область, тевризский район, ишим (река), виталий хоценко, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Омская область, Тевризский район, Ишим (река), Виталий Хоценко, Наводнения в России — 2024
В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Тарском и Тевризском районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПоследствия паводка из-за прорванной дамбы на реке Ишим в Омской области
Последствия паводка из-за прорванной дамбы на реке Ишим в Омской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Последствия паводка из-за прорванной дамбы на реке Ишим в Омской области
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ОМСК, 12 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен еще в двух районах Омской области из-за паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Виталия Хоценко.
Режим ЧС ввели в Тарском и Тевризском районах на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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"По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям решением губернатора было принято решение об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с затоплением населенных пунктов Омской области, в Тарском и Тевризском районах", - сообщили агентству в пресс-службе.
Режим ЧС был установлен в Усть-Ишимском районе Омской области. Там затопленными остаются порядка 317 домов и 467 придомовых территорий. В настоящее время, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды у села Усть-Ишим по состоянию на 7:00 Мск составляет 894 сантиметров. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1630 сантиметров. Вода продолжает прибывать.
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ПроисшествияОмская областьТевризский районИшим (река)Виталий ХоценкоНаводнения в России — 2024
 
 
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