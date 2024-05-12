https://ria.ru/20240512/patrushev-1945462351.html
О новой должности Патрушева Кремль сообщит позже, заявил Песков
О новой должности Патрушева Кремль сообщит позже, заявил Песков - РИА Новости, 12.05.2024
О новой должности Патрушева Кремль сообщит позже, заявил Песков
Кремль позже сообщит о новой должности Николая Патрушева, который ранее занимал пост секретаря Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:47
2024-05-12T21:47
2024-05-12T22:01
политика
россия
николай патрушев
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кремль позже сообщит о новой должности Николая Патрушева, который ранее занимал пост секретаря Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Николай Платонович Патрушев освобождён от должности секретаря Совета Безопасности в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать и в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжит свою деятельность", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, николай патрушев, дмитрий песков
Политика, Россия, Николай Патрушев, Дмитрий Песков
О новой должности Патрушева Кремль сообщит позже, заявил Песков
Песков: Кремль позже назовет новую должность бывшего секретаря Совбеза Патрушева