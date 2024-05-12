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О новой должности Патрушева Кремль сообщит позже, заявил Песков - РИА Новости, 12.05.2024
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21:47 12.05.2024 (обновлено: 22:01 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/patrushev-1945462351.html
О новой должности Патрушева Кремль сообщит позже, заявил Песков
О новой должности Патрушева Кремль сообщит позже, заявил Песков - РИА Новости, 12.05.2024
О новой должности Патрушева Кремль сообщит позже, заявил Песков
Кремль позже сообщит о новой должности Николая Патрушева, который ранее занимал пост секретаря Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:47
2024-05-12T22:01
политика
россия
николай патрушев
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кремль позже сообщит о новой должности Николая Патрушева, который ранее занимал пост секретаря Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Николай Платонович Патрушев освобождён от должности секретаря Совета Безопасности в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать и в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжит свою деятельность", - сказал он журналистам.
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политика, россия, николай патрушев, дмитрий песков
Политика, Россия, Николай Патрушев, Дмитрий Песков
О новой должности Патрушева Кремль сообщит позже, заявил Песков

Песков: Кремль позже назовет новую должность бывшего секретаря Совбеза Патрушева

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кремль позже сообщит о новой должности Николая Патрушева, который ранее занимал пост секретаря Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Николай Платонович Патрушев освобождён от должности секретаря Совета Безопасности в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать и в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжит свою деятельность", - сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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