https://ria.ru/20240512/patrushev-1945462351.html

О новой должности Патрушева Кремль сообщит позже, заявил Песков

О новой должности Патрушева Кремль сообщит позже, заявил Песков - РИА Новости, 12.05.2024

О новой должности Патрушева Кремль сообщит позже, заявил Песков

Кремль позже сообщит о новой должности Николая Патрушева, который ранее занимал пост секретаря Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:47

2024-05-12T21:47

2024-05-12T22:01

политика

россия

николай патрушев

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кремль позже сообщит о новой должности Николая Патрушева, который ранее занимал пост секретаря Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Николай Платонович Патрушев освобождён от должности секретаря Совета Безопасности в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работать и в течение ближайших нескольких дней мы сообщим вам, где Николай Платонович продолжит свою деятельность", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, николай патрушев, дмитрий песков