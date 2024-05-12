https://ria.ru/20240512/patrushev-1945460919.html
Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза
Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза - РИА Новости, 12.05.2024
Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:33
2024-05-12T21:33
2024-05-12T22:20
политика
россия
николай патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба Кремля. "Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Патрушеве Н.П." 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240512/shoygu-1945461124.html
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политика, россия, николай патрушев, владимир путин
Политика, Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин
Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза
Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза