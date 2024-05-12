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Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
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14:33 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/patrushev-1945394884.html
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера
Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:33
2024-05-12T14:33
политика
россия
дмитрий патрушев
виктория абрамченко
михаил мишустин
госдума рф
россельхозбанк
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера, курирующего вопросы экологии. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить Патрушева вице-премьером РФ вместо Виктории Абрамченко. Патрушев родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999-2002 годах работал в министерстве транспорта, с 2004 года - в Банке внешней торговли (с 2007 года - банк ВТБ), в 2010-2018 годах занимал должность председателя правления "Россельхозбанка". С 18 мая 2018 года был назначен министром сельского хозяйства РФ. До Патрушева должность вице-премьера занимала Абрамченко, она координировала, в частности, деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала работу по вопросам реализации нацпроекта "Экология", госполитики в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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политика, россия, дмитрий патрушев, виктория абрамченко, михаил мишустин, госдума рф, россельхозбанк, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Дмитрий Патрушев, Виктория Абрамченко, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Россельхозбанк, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Назначение нового состава правительства России
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера

Комитет ГД по экологии поддержал кандидатуру Патрушева на пост вице-премьера

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера, курирующего вопросы экологии.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить Патрушева вице-премьером РФ вместо Виктории Абрамченко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
11 мая, 08:00
Патрушев родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999-2002 годах работал в министерстве транспорта, с 2004 года - в Банке внешней торговли (с 2007 года - банк ВТБ), в 2010-2018 годах занимал должность председателя правления "Россельхозбанка".
С 18 мая 2018 года был назначен министром сельского хозяйства РФ.
До Патрушева должность вице-премьера занимала Абрамченко, она координировала, в частности, деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала работу по вопросам реализации нацпроекта "Экология", госполитики в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа.
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Госдума утвердила Мишустина премьер-министром
10 мая, 16:22
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПатрушевВиктория АбрамченкоМихаил МишустинГосдума РФРоссельхозбанкМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Назначение нового состава правительства России
 
 
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