https://ria.ru/20240512/patrushev-1945394884.html

Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера

Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024

Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера

Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:33

2024-05-12T14:33

2024-05-12T14:33

политика

россия

дмитрий патрушев

виктория абрамченко

михаил мишустин

госдума рф

россельхозбанк

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера, курирующего вопросы экологии. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить Патрушева вице-премьером РФ вместо Виктории Абрамченко. Патрушев родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999-2002 годах работал в министерстве транспорта, с 2004 года - в Банке внешней торговли (с 2007 года - банк ВТБ), в 2010-2018 годах занимал должность председателя правления "Россельхозбанка". С 18 мая 2018 года был назначен министром сельского хозяйства РФ. До Патрушева должность вице-премьера занимала Абрамченко, она координировала, в частности, деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала работу по вопросам реализации нацпроекта "Экология", госполитики в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий патрушев, виктория абрамченко, михаил мишустин, госдума рф, россельхозбанк, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), назначение нового состава правительства россии