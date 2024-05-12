https://ria.ru/20240512/patrushev-1945394884.html
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера
Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:33
2024-05-12T14:33
2024-05-12T14:33
политика
россия
дмитрий патрушев
виктория абрамченко
михаил мишустин
госдума рф
россельхозбанк
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера, курирующего вопросы экологии. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить Патрушева вице-премьером РФ вместо Виктории Абрамченко. Патрушев родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999-2002 годах работал в министерстве транспорта, с 2004 года - в Банке внешней торговли (с 2007 года - банк ВТБ), в 2010-2018 годах занимал должность председателя правления "Россельхозбанка". С 18 мая 2018 года был назначен министром сельского хозяйства РФ. До Патрушева должность вице-премьера занимала Абрамченко, она координировала, в частности, деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала работу по вопросам реализации нацпроекта "Экология", госполитики в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий патрушев, виктория абрамченко, михаил мишустин, госдума рф, россельхозбанк, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Дмитрий Патрушев, Виктория Абрамченко, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Россельхозбанк, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Назначение нового состава правительства России
Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера
Комитет ГД по экологии поддержал кандидатуру Патрушева на пост вице-премьера
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера, курирующего вопросы экологии.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить Патрушева вице-премьером РФ вместо Виктории Абрамченко.
Патрушев родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999-2002 годах работал в министерстве транспорта, с 2004 года - в Банке внешней торговли (с 2007 года - банк ВТБ), в 2010-2018 годах занимал должность председателя правления "Россельхозбанка".
С 18 мая 2018 года был назначен министром сельского хозяйства РФ.
До Патрушева должность вице-премьера занимала Абрамченко, она координировала, в частности, деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала работу по вопросам реализации нацпроекта "Экология", госполитики в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа.