https://ria.ru/20240512/overchuk-1945397998.html
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал утвердить Оверчука вице-премьером
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал утвердить Оверчука вице-премьером - РИА Новости, 12.05.2024
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал утвердить Оверчука вице-премьером
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников единогласно поддержал кандидатуру Алексея Оверчука на пост заместителя... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:40
2024-05-12T14:40
2024-05-12T14:40
политика
россия
алексей оверчук
леонид калашников
михаил мишустин
госдума рф
снг
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников единогласно поддержал кандидатуру Алексея Оверчука на пост заместителя председателя правительства России, сообщил глава комитета Леонид Калашников. "В конечном итоге приняли единогласное решение, проголосовали единогласно", - сказал Калашников журналистам. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Оверчука. Он вошел в состав кабмина в 2020 году, курировал международные вопросы.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, алексей оверчук, леонид калашников, михаил мишустин, госдума рф, снг, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Алексей Оверчук, Леонид Калашников, Михаил Мишустин, Госдума РФ, СНГ, Назначение нового состава правительства России
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал утвердить Оверчука вице-премьером
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Оверчука на пост зампреда правительства