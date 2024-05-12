https://ria.ru/20240512/overchuk-1945397998.html

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал утвердить Оверчука вице-премьером

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал утвердить Оверчука вице-премьером - РИА Новости, 12.05.2024

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал утвердить Оверчука вице-премьером

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников единогласно поддержал кандидатуру Алексея Оверчука на пост заместителя... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:40

2024-05-12T14:40

2024-05-12T14:40

политика

россия

алексей оверчук

леонид калашников

михаил мишустин

госдума рф

снг

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников единогласно поддержал кандидатуру Алексея Оверчука на пост заместителя председателя правительства России, сообщил глава комитета Леонид Калашников. "В конечном итоге приняли единогласное решение, проголосовали единогласно", - сказал Калашников журналистам. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Оверчука. Он вошел в состав кабмина в 2020 году, курировал международные вопросы.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, алексей оверчук, леонид калашников, михаил мишустин, госдума рф, снг, назначение нового состава правительства россии