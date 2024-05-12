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В Белгороде отменили десятую за сутки ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 12.05.2024 (обновлено: 22:42 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/opasnost-1945466783.html
В Белгороде отменили десятую за сутки ракетную опасность
В Белгороде отменили десятую за сутки ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде отменили десятую за сутки ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:40
2024-05-12T22:42
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена десятый раз за сутки."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240512/shkolniki-1945465936.html
белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район
В Белгороде отменили десятую за сутки ракетную опасность

Отбой десятой ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена десятый раз за сутки.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Гладков ответил на вопрос о досрочных каникулах в белгородских школах
Вчера, 22:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский район
 
 
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