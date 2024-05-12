https://ria.ru/20240512/opasnost-1945466783.html
В Белгороде отменили десятую за сутки ракетную опасность
В Белгороде отменили десятую за сутки ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде отменили десятую за сутки ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:40
2024-05-12T22:40
2024-05-12T22:42
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена десятый раз за сутки."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240512/shkolniki-1945465936.html
белгород
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район
В Белгороде отменили десятую за сутки ракетную опасность
Отбой десятой ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе