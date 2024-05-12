https://ria.ru/20240512/opasnost-1945466783.html

В Белгороде отменили десятую за сутки ракетную опасность

В Белгороде отменили десятую за сутки ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде отменили десятую за сутки ракетную опасность

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:40

2024-05-12T22:40

2024-05-12T22:42

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена десятый раз за сутки."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/shkolniki-1945465936.html

белгород

белгородский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, белгородский район