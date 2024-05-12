https://ria.ru/20240512/opasnost-1945352124.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Четвертая за день ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась семь минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:42
2024-05-12T10:42
2024-05-12T13:58
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Четвертая за день ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась семь минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Губернатор объявлял об опасности в 10.24 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240512/donetsk-1945337013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность