https://ria.ru/20240512/opasnost-1945352124.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Четвертая за день ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась семь минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T10:42

2024-05-12T10:42

2024-05-12T13:58

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Четвертая за день ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась семь минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Губернатор объявлял об опасности в 10.24 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/donetsk-1945337013.html

белгород

белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, обрушение части дома в белгороде после обстрела