https://ria.ru/20240512/opasnost-1945342648.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T09:16

2024-05-12T09:16

2024-05-12T13:58

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945330181.html

белгород

белгородский район

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Варвара Скокшина

белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия, обрушение части дома в белгороде после обстрела